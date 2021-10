Teniente: El área de Plasencia sufre especialmente los recortes en la sanidad rural

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha señalado que Plasencia está en el epicentro de una comarca que ha sufrido un "impacto enorme" de los recortes en la sanidad rural extremeña.

Además, ha recordado que esta área sanitaria está acusando especialmente el desmantelamiento de servicios públicos esenciales, con recortes que "están aumentando después de la pandemia".

Con motivo de la recogida de firmas que el PP ha impulsado para defender una sanidad digna en el entorno rural, Cristina Teniente ha trasladado a los medios de comunicación que, precisamente en zonas como el Valle del Ambroz o el Valle del Jerte, se están viviendo "día a día" las secuelas de los recortes del gobierno de la Junta.

"No sólo no se han reforzado servicios, es que se han recortado y desmantelando servicios esenciales en el ámbito sociosanitario", ha aseverado.

La portavoz del GPP ha hecho hincapié en que la falta de profesionales sanitarios, que es un hecho generalizado en todas las áreas de salud de la región, recae especialmente en el ámbito de Plasencia.

Concretamente, Teniente ha citado el último informe de la defensora del paciente del SES que señala el área de Plasencia como la "más afectada, con más reclamaciones" por incumplir la ley de plazos en las listas de espera. "Se está castigando a esta área, y se sufre en el Hospital Virgen del Puerto".

En este sentido, Teniente se ha referido a la falta de especialistas tan demandados como traumatólogos o anestesistas, y ha incidido en que no hay recursos ni siquiera para la asistencia a las mujeres cuando van a tener a su hijo, y "eso es terrible en una región en el siglo XXI".

La portavoz del GPP ha animado a la ciudadanía a decir "basta ya" ante una situación que se deteriora por momentos, con servicios cada vez más deficitarios y con especialistas que se están yendo "a puñados" por las malas condiciones que les ofrecen.

También, ha señalado que "esta campaña y estas firmas" tienen que llegar de todos los rincones de Extremadura porque "son un grito de auxilio" a la Administración.

Asimismo, ha expresado que Vergeles y Vara "no van a parar los recortes", y, por ello, el PP ya ha tomado la iniciativa para defender a los usuarios y a los profesionales. Teniente ha lamentado que los médicos tengan que multiplicar guardias y estén sin refuerzos en vacaciones. Así, no solo no se atraen sanitarios, es que los que se forman en nuestra universidad se van.

Teniente ha calificado de "puntilla" los últimos recortes en el transporte sanitario terrestre, que se suman a la vergüenza que se sufrió con Tenorio y las ambulancias "ardiendo por las cunetas" mientras en el Parlamento los socialistas decían que el servicio era "mejor que el de antes".

Ahora, ha dicho Teniente, hay que soportar "recortes sobre los recortes" y se eliminan ambulancias de soporte vital en muchas comarcas, en el Valle del Jerte especialmente, pero también se va a notar en Plasencia.

Mientras, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, se ha referido a los problemas que sufre desde hace años el Hospital Virgen del Puerto.

Pizarro ha citado las denuncias que hacían sindicatos afines a la izquierda manifestando que no se cubrían las bajas de algunas especialidades.

Asimismo, ha recordado que Vergeles dijo en 2019 que Plasencia sería un centro de referencia sanitaria y "somos un centro de referencia, pero de todo lo contrario", con problemas en el hospital, pero también en los centros de salud y una atención primaria desmantelada.