Cáceres plantea eliminar carril del final de Avenida de España para ampliar zona peatonal

La eliminación de algunos carriles de circulación para ampliar peatonalizaciones en el centro, nuevos aparcamientos disuasorios, aumento de carriles bicis y un sistema de alquiler de bicis eléctricas, son algunas de las actuaciones que ha propuesto el Ayuntamiento de Cáceres para el Programa de Ayudas para la Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformación Digital y Sostenible del Transporte Urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



La inversión a la que se opta es de 4,31 millones de euros y el objetivo es "potenciar una ciudad más sostenible" que apuesta por el peatón, según ha indicado el portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, que ha presentado este viernes las actuaciones previstas en el ese plan.



Con ese montante, el consistorio quiere ampliar el espacio del céntrico parque Gloria Fuertes y para ello eliminará un carril de aparcamientos y otro de tránsito de vehículos, concretamente los que están a la izquierda de los impares de la avenida de España, en el tramo que va desde la Fuente Luminosa hasta la calle San Antón.



Licerán ha explicado que, "con esta actuación, se ganaría espacio para el peatón desviando el tráfico hacia Hernán Cortés y Virgen de Guadalupe", añadiendo que la inversión de esta actuación sería de 286.000 euros.



El objetivo de este cambio es iniciar desde ese punto el corredor peatonal que unirá la parte nueva de la ciudad con el casco histórico y que pasaría por San Antón, San Pedro, San Juan, Gran Vía, Plaza Mayor, etc. A esto se uniría la plataforma única en la calle Parras y Clavellinas que también está proyectada con otra financiación.



También se pretende financiar la construcción de un carril para bicis y peatones que una la Ronda Norte con el Polígono Industrial Las Capellanías, presupuestado en 1,3 millones de euros, y otro similar que transcurra por el conocido como camino de los Carboneros para unir el campus universitario con Ronda Vadillo, con una inversión de 1,5 millones de euros.



En cuanto a los aparcamientos disuasorios, se ampliaría el del Parque del Príncipe, y se construirá uno nuevo en Capellanías, y otro en Nuevo Cáceres entre la Ronda de la Pizarra y Pierre de Coubertain, concretamente en la parcela en la que se proyectó en su día una residencia de estudiantes.



La ampliación y mejora del aparcamiento actual en superficie del Parque del Príncipe, conllevaría una inversión de 996.00 euros; la creación de un aparcamiento disuasorio en la entrada del polígono industrial de Las Capellanías, se llevaría 881.000 euros; y el de Pierre de Coubertin y la Ronda de la Pizarra, tendría una inversión de 580.000 euros



Por último, el servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas, tendría una inversión de 286.000 euros. "Todas las propuestas están encaminadas al fomento del cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando el transporte público colectivo y la movilidad activa", ha incidido el portavoz.



INVERSIÓN TOTAL DE 5,8 MILLONES



El Ayuntamiento cofinanciará las actuaciones con el 10% más IVA. Todo ello conlleva una inversión total de 5,8 millones de euros, de los cuales 4,3 millones de euros se solicitan a fondos europeos, y el resto saldrá de las arcas municipales.



En el caso de que esta solicitud no fuese admitida se ha diseñado otra de menor magnitud que consistiría en la implantación de zonas de bajas emisiones, con la mejora del sistema de control de accesos a Ciudad Monumental, señalética, estación de calidad del aire y una red de comunicación y un centro de control de tráfico en todo ese espacio.



Además, se contemplaría un control de tráfico más centralizado, un parking inteligente en el actual parking del Parque del Príncipe, e instalación de varios pasos de peatones inteligentes.



"Esperamos no tener que llegar a ella porque nos concedan la primera en su totalidad", ha indicado el portavoz, que ha recordado que este plan B requeriría una inversión total de 1,4 millones de euros, y se pedirían a fondos europeos 1.060.000 euros.



Licerán ha destacado que se trata de "un proyecto ambicioso que viene a consolidar la transformación del transporte modal y sostenible en la ciudad".



Y, ha concluido que, "desde que entramos en el Gobierno, hemos apostado por este modelo de ciudad, con unas mejores comunicaciones, con una potenciación del transporte público y el transporte sostenible, una reducción de las emisiones y queremos aprovechar la oportunidad que nos brindan estos fondos no sólo para transformar la movilidad de la ciudad sino para dinamizar la economía y la generación de empleo ya que son inversiones importantes".