La Fiesta de la Tenca entrega sus premios de 2020 y 2021 en un acto en Arroyo de la Luz

La Fiesta de la Tenca, que no ha podido celebrar las dos últimas ediciones la tradicional degustación popular de este pez, ha organizado un acto para entregar las Tencas de Oro de 2020 y 2021, que el año pasado recayeron en todo el personal implicado en la gestión de la crisis sanitaria, y este año serán para la que fuera presidenta de la Diputación de Cáceres 'In memoriam', Rosario Cordero, y para el tenor Juan Carlos Martos.



En concreto, el acto de entrega tendrá lugar este viernes, 1 de octubre, a las 20:30 horas en el Cine-Teatro de Arroyo de la Luz con la presencia de los máximos responsables de las instituciones que organizan este festejo: la Diputación de Cáceres, la Mancomunidad Tajo-Salor y el Grupo de Acción Local Tagus.



La ceremonia se hará siguiendo los protocolos sanitarios y será imprescindible el uso de mascarilla para poder acceder a las instalaciones, hacer uso de gel hidroalcohólico ubicado en diferentes puntos del edificio y mantener la distancia de seguridad, al igual que registrarse en el control de entrada habilitado para ello, y seguir las normas que el personal de la Mancomunidad Tajo-Salor indicarán a los asistentes.



Cabe recordar que la Fiesta de la Tenca, que debería haber cumplido este año su trigésimo tercera edición, no celebró por segundo año consecutivo la tradicional jornada de degustación de este pez aunque sí ha querido mantener el acto de entrega de estos galardones, que iba a hacerse a finales de agosto, pero que se decidió aplazar a una fecha en la que la situación sanitaria mejorara.



Además de la entrega de los premios de esta fiesta declarada de interés turístico gastronómico de Extremadura, también se celebraron el pasado mes de agosto varios talleres infantiles y actividades en torno a la recién creada mascota: la Tenca Dorada Viajera, de la que los más pequeños de los municipios hicieron sus propias versiones.



La presidenta de la Mancomunidad Tajo-Salor, Milagrosa Hurtado, explicó en la presentación de estos actos que la Tenca de Oro se concedía a la fallecida presidenta de la Diputación de Cáceres porque "Charo apostaba por el consenso de todas las fuerzas políticas, por la revalorización de la mujer en el mundo rural y por la lucha contra el despoblamiento".



"Siempre recordaremos su labor, su implicación en el desarrollo de nuestros pueblos, siempre estará en nuestra memoria su participación y apuesta por iniciativas territoriales como es la Fiesta de la Tenca", dijo Hurtado.



En cuanto al otro premiado, Juan Carlos Martos, "se le conoce como el celador cacereño que puso la voz a la soledad de la pandemia, pues cantó a sanitarios y enfermos", añadió Hurtado, por lo que se ha valorado "su sencillez y su aportación desinteresada y emocional que tuvo en esos tiempos tan difíciles".



A estos galardones de 2021 se sumará el que no se pudo entregar, debido a la crisis sanitaria, el pasado año 2020, que quiso ser un reconocimiento a todos los colectivos implicado en la gestión y resolución de la pandemia, instituciones y participaciones voluntarias.



Por ello, recogerán la Tenca de Oro representantes de las 15 localidades de la Mancomunidad Tajo-Salor, en representación de enfermos, fallecidos, voluntarios, sanitarios, personas mayores, residencias de mayores, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, personal de ayuda a domicilio, personal de ayuntamientos o de colegios, entre otros.