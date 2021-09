Vara pone en valor la historia de los pueblos de colonización durante su visita a San Gil

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha visitado este miércoles la localidad cacereña de San Gil, donde ha participado en la inauguración de la torre-campanario de la localidad, que acoge un mirador de 28 metros de altura.

A continuación, el jefe del Ejecutivo regional ha visitado la exposición "Abstrak, expresión de vida", del artista placentino Agustín Decórdoba.

Allí, el máximo mandatario extremeño ha reconocido el "atractivo" de la torre-campanario de San Gil y también ha puesto en valor el trabajo de los artistas locales extremeños.

En este sentido, el presidente autonómico ha destacado el hecho de que "en un pueblo como San Gil, de la Extremadura rural, entre la cultura por las puertas", y ha reconocido tener una "relación especial" con los pueblos de colonización, motivo por el que ha mostrado su agradecimiento.

Igualmente, durante la visita a San Gil, en un año en el que se conmemora su 50 aniversario como municipio y 25 como entidad local menor, Fernández Vara ha asegurado que en este tipo de efemérides se puede comprobar que "las historias de los pueblos siguen vivas", según informa la Junta en una nota de prensa.

Por último, el jefe del Ejecutivo regional ha expresado la necesidad de poner en valor la historia de estos pueblos porque "no sólo tiene una parte emocional muy importante", sino que es algo "autóctono". Un fenómeno que, según sus palabras, "no se ve en el resto de España" y que tiene "una arquitectura muy peculiar" porque "no hay dos iguales", ha sentenciado.