Hospital Virgen de la Montaña albergará servicios públicos de sanidad, educación y cultura

El edificio del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres albergará solo servicios públicos de sanidad, educación y cultura, una vez se han descartado los usos empresariales privados y tampoco se baraja que puedan instalarse asociaciones o colectivos sociales de la ciudad que se habían interesado por ocupar parte del inmueble.



No osbtante, su futuro no se determinará hasta que se redacte un Plan Director que diseñe cómo y cuánto espacio ocupará cada uno de los servicios que se quieren ubicar en este edificio situado en el centro de la ciudad, y para el que se busca un futuro tras su cierre como hospital.



Actualmente, alberga el centro de salud de Zona Centro y el Punto de Atención Continuada (PAC), que seguirán en el edificio, y también se prevé el traslado del Conservatorio de Música y el Danza, pero para concretarlo es necesario elaborar un Plan Director, cuya redacción saldrá a licitación en un par de meses con un presupuesto de unos 100.000 euros.



Una vez adjudicada la redacción se contará con 8 ó 10 meses para su elaboración y después llegará el periodo de redacción de los proyectos de obras que el plan considere necesario para "encajar el puzle" de los servicios que se quieren ubicar allí con los espacios que debe ocupar cada uno de ellos.



Así se ha puesto de manifiesto tras la reunión que han mantenido este martes el grupo de trabajo --formado por representantes de Diputación de Cáceres, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Cáceres-- que se creó para dirimir el futuro del edificio, propiedad de la Diputación de Cáceres. El inmueble pasó a pertenecer orgánica y funcionalmente al Insalud en el año 1987 y después a la Junta de Extremadura, cuando se transfirieron las competencias en sanidad.



Ahora, la Junta de Extremadura revertirá el inmueble a la Tesorería General de la Seguridad Social previo pago de una deuda de 400.000 euros, para que después el edificio vuelva a la diputación libre de cargas y ésta pueda cederlo a la Administración regional, que será la que acometa las obras necesarias para su adecuación a los nuevos usos, una inversión que realizará íntegramente la Junta pero de la que se desconoce todavía su montante hasta que no esté realizado todo el trabajo administrativo previo.



El director general de Patrimonio de la Junta, Juan Pedro León, ha explicado que "no hay marcha atrás" en este proyecto que supondrá "una importante inversión" por parte de la Junta de Extremadura para la ciudad de Cáceres, recalcando que "las tres administraciones estamos empeñados en que esto salga adelante".



Las fechas que se barajan es que los proyectos de obras puedan estar licitados en 2023 para dar comienzo a la reforma del edificio y que pueda albergar los nuevos servicios a lo largo de la próxima legislatura.



ESTUDIO ESTRUCTURAL Y PLAN FUNCIONAL



Previo a ese Plan Director, lo que sí se ha realizado es un estudio estructural para saber cómo se encuentra el edificio de 20.000 metros cuadrados, y al que se le han ido añadiendo construcciones a lo largo de los años, algunas de las cuales han llegado a ocupar patios interiores.



También se cuenta ya con los tres planes funcionales en los que cada una de las tres consejerías implicadas (Sanidad, Cultura y Educación) han definido sus necesidades de espacio para implantar sus servicios en el edificio.



El subdirector de Obras, Instalaciones y Equipamientos del Servicio Extremeño de Salud (SES), Sergio Garrido, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del grupo de trabajo, que el edificio no cumple con la normativa actual para albergar esos nuevos usos, por lo que habrá que realizar reformas para adaptarlo a las actividades educativas que se van a desarrollar allí.



"El objetivo es minimizar el coste y mantener el máximo espacio disponible posible", ha indicado Garrido, que ha insistido en que, cuando se tenga el Plan Director, se definirán los espacios para cada actividad y se irá "encajando el puzle".



Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha recalcado que el edificio, que se inauguró en 1892, será sede de servicios de las tres consejerías implicadas y servirá para "dinamizar la ciudad".