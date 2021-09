Ayuntamiento Cáceres estudia ampliar las Ferias de San Miguel por lluvias de estos días

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha analizado esta solicitud por las previsiones de lluvias de estos días que harán que merme la afluencia de público al recinto ferial e impedirán el total disfrute de las atracciones y conciertos.



El portavoz del Ejecutivo local, Andrés Licerán, ha explicado que se han pedido los informes a los técnicos para valorar la posibilidad de que, en lugar de que finalicen las ferias el día 29 de septiembre, lo hagan el domingo 3 de octubre para dar la posibilidad a los empresarios del sector a aumentar los ingresos.



No obstante, existe un problema contractual ya que la organización de la feria no supone solo una ampliación de los servicios públicos de limpieza y emergencias, sino que se contratan otros servicios como seguridad, electricistas, telecomunicaciones, etc, que tienen como fecha de finalización el día 29, que era lo que se estimaba en un principio.



Según el portavoz, "tenemos que ver si legalmente es posible alargarlo. Nos lo estamos planteando pero es algo que hemos estado valorando y debatiendo en la Junta de Gobierno".



El también concejal de Seguridad ha señalado que la primera noche de ferias ha transcurrido sin incidentes reseñables porque "había poca gente" debido a las lluvias, y la mayoría de la gente que acudió al recinto ferial lo hizo para participar en el Urban Fest, el festival que tiene lugar en el recinto hípico y adonde acudieron "muchos jóvenes".

Licerán ha señalado que "la climatología no acompañó", recordando que las previsiones meteorológicas mejoran a partir de hoy, por lo que espera que acuda más gente al recinto ferial.



De momento, esta noche se mantiene la actuación del grupo Camela y continuará el Urban Fest, además de la actuación de El Redoble para mañana sábado en el Foro de los Balbos.



En cualquier caso, ha pedido a la población que cumpla las normas sanitarias con "prudencia" y "responsabilidad", para que no se disparen los contagios en la ciudad pues, la situación de pandemia evoluciona favorablemente.