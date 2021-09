Carlos apoya al alcalde de Serradilla en sus quejas por estado del río Tajo en Monfragüe

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha mostrado este miércoles su apoyo al alcalde de Serradilla, Francisco Javier Sánchez, en sus quejas por la situación que atraviesa el río Tajo en el Parque Nacional de Monfragüe a consecuencia de los desembalses.



En concreto, Carlos ha visitado el río Tajo a su paso por Monfragüe acompañado por el vicepresidente tercero Álvaro Sánchez Cotrina y el diputado de Cultura y Deporte, Fernando J. Grande Cano, y junto con el alcalde de Serradilla, Francisco Javier Sánchez Vega, para comprobar la situación medioambiental en la que se encuentra el cauce.



Una situación que el alcalde de Serradilla ha calificado de "crítica" debido al "enorme vaciado" que Iberdrola está haciendo en el embalse de Alcántara para producir electricidad, tras lo que ha alertado de que el escaso nivel del cauce está provocando dos "graves" problemas tanto medioambientales como para el sector turístico.



"El primero es un problema medioambiental porque la aparición de estos lodos verdosos, putrefactos, malolientes y probablemente contaminantes tienen un impacto sobre el medio ambiente", ha advertido el alcalde de Serradilla, quien ha añadido que esta situación ha causado además un problema turístico, ya que por ejemplo, el barco de Monfragüe que lleva a los turistas desde Serradilla al Parque Natural "ahora no puede trabajar porque el nivel del agua ha bajado tanto que el barco no puede navegar".



Además, el alcalde de Serradilla ha mostrado su indignación porque si la Ley 30/2014 de Parques Nacionales prohíbe los aprovechamientos económicos dentro del Parque, "no podemos cazar ni pescar, ni aprovechar el corcho ni la biomasa ni resina; esa misma Ley también establece que no puede haber aprovechamientos hidroeléctricos dentro del mismo y, sin embargo, sí se están permitiendo".



"Cada día es más evidente que sí existe un daño ambiental y un evidente perjuicio turístico; como también es obvio que hay una central hidroeléctrica en el corazón del Parque Nacional de Monfragüe pese a que la Ley lo prohíbe", ha aseverado.



Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres ha mostrado su "apoyo cerrado" al alcalde de Serradilla, tras lo que ha reafirmado que la posición de la Institución Provincial "no puede ser otra que el apoyo incondicional" a estas reinvidicaciones, ya que se "causa un gran impacto ambiental a lo que es el propio Parque Nacional de Monfrague".



"Por lo tanto nuestro apoyo en sus reivindicaciones sobre la situación de impacto ambiental que está sufriendo el Parque como consecuencia del abuso de la explotación de la hidroeléctrica", ha concluido Carlos Carlos.