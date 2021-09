El Pleno Ayuntamiento de Cáceres da luz verde a subida de impuestos del IBI y de vehículos

Ep.



El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha dado luz verde este jueves a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores, que han sumado los 13 votos necesarios para la mayoría, y en contra del PP, Ciudadanos (Cs) y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz (12 votos).



Con este incremento fiscal las arcas municipales ingresarán unos 2,4 millones de euros al año, una cantidad que se invertirá en realizar mejoras de infraestructuras en la ciudad, según ha defendido el Gobierno local. Este punto ha suscitado un importante debate entre los dos bloques, ya que los que apoyan la subida consideran que la cantidad que tienen que desembolsar los cacereños es mínima, mientras que los que han votado en contra reprochan al Ejecutivo cacereño que tenga que acudir al bolsillo de los cacereños en lugar de a otros mecanismos de financiación como fondos regionales o europeos.



Así, la concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha explicado que son tres las modificaciones principales que se proponen, "recuperar el tipo impositivo al 0,75%; incorporar un tipo distinto y mayor (el 1%) para aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea superior a 350.000 euros excluidos los de uso residencial; e introducir una disposición transitoria para el año 2022 para inmuebles urbanos cuyo uso sea el de comercio u ocio y hostelería motivado por la situación de COVID para llevar a cabo una bonificación del 10%".



"Con todas estas medidas nuestra ciudad podrá afrontar lo que nos viene de Europa, las inversiones necesarias para la ciudad, para que siga creciendo y podrá mejorar servicios muy necesarios, y que la ciudadanía demanda", ha resaltado.



El concejal de Unidas Podemos, Raúl Martín, ha justificado el voto a favor de su grupo para recuperar la cuota impositiva anterior a la bajada que se realizó en la anterior legislatura, que ha calificado de "superflua" y "dañina para los intereses de la ciudad", ya que no supuso un gran ahorro para los bolsillos de los ciudadanos pero sí "una gran merma para las arcas de la ciudad".



En términos parecidos se ha pronunciado el concejal no adscrito Teófilo Amores, que ha explicado que su voto a favor se debe a que la bajada de impuestos en la corporación anterior "era meramente testimonial" con una finalidad "electoral" que no supuso ningún beneficio para el ciudadano pero sí repercutió negativamente en las arcas municipales, por lo que ha dado su voto para recuperar la tasa anterior, que supondrá un desembolso de unos 15 ó 20 euros al año a cada familia.



Entre el bloque que ha votado en contra, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha recriminado al Gobierno local que realicen esa subida de impuestos "en el peor momento" para las empresas y familias tras la crisis económica derivada de la pandemia, lo que repercutirá en el cierre de negocios, el traslado, o el aumento de precios, y hará disminuir el poder adquisitivo de los cacereños. "¿Cree que es el momento de llevar a cabo esta subida tributaria con la que está cayendo?", ha preguntado Mateos.



La portavoz de Cs, Raquel Preciados, ha señalado que le hubiera gustado "consensuar" esta decisión tan importante, y ha reiterado que la gestión de la Concejalía de Economía "ha sido nefasta" porque se ha agotado el remanente, se ha pedido un crédito y se han subido los impuestos, cuando la pandemia ha afectado también a la economía familiar.



Los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, también han votado en contra porque el Ayuntamiento cacereño tiene un superávit "que no es capaz de gastar". "La justificación real del aumento de los impuestos es un pacto con Podemos dejándose llevar por un deseo revanchista que nos empobrece a todos", ha dicho Alcántara, que ha reprochado al exconcejal de Vox Teófilo Amores "el uso que hace de su concejalía", ya que sus actuaciones están "en las antípodas" de lo que esperaban de él las personas que le votaron.



Por otra parte, el Pleno ha aprobado también el expediente de concertación de operación de crédito a largo plazo por un importe de 8 millones de euros para la financiación del plan de inversiones previsto en el Presupuesto del ejercicio 2021. Este punto también ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores, y la abstención de PP, Ciudadanos y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz.



La concejala de Economía ha recordado que este dinero irá destinado a inversiones como el Plan de Infraestructuras Deportivas; la ampliación y arreglo de las oficinas del cementerio; y un plan para Aldea Moret de casi 2 millones de euros, además de otros proyectos.



CESIÓN DEL MADRUELO



En la primera sesión plenaria tras las vacaciones veraniegas se ha aprobado por unanimidad la cesión a favor de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura de la parcela del antiguo instituto El Madruelo para la construcción de un museo.



El concejal de Urbanismo y Patrimonio, José Ramón Bello ha destacado que es "una nueva infraestructura cultural para traer consigo un aumento de los visitantes y las pernoctaciones en nuestra ciudad. Un paso más para convertirnos en la referencia del turismo cultural en la región con esas colecciones que van a llegar a nuestra ciudad".



Bello cree que "es una gran oportunidad para abordar la regeneración urbana de una calle que lo demanda hace tiempo, y una barriada muy representativa de la ciudad".



Asimismo, se ha aprobado por unanimidad la denominación de un área de juego infantil situada en el Parque del Príncipe, con el nombre de Magdalena González Fernández, una pediatra muy querida en la ciudad, que falleció por Covid. Se ha dado también el visto bueno a la denominación de la Biblioteca Pública Municipal del Palacio de la Isla, como Julián Rodríguez Marcos.



El Pleno municipal también ha aprobado, con la abstención de Unidas Podemos, la concesión de la Medalla de la Ciudad de Cáceres 2021 al Colegio San Antonio de Padua, con motivo del centenario de su fundación.