Salaya valora el pase a nivel 2 porque "reajusta" las normas al "consenso social"

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha celebrado que el área de salud de la capital y los municipios que integra haya pasado a nivel 2 de alerta sanitaria después de dos semanas en el nivel 3, lo que ha posibilitado que se "reajusten" algunas normas a la situación epidemiológica actual y también al "consenso social" que, según el regidor, es necesario para que esas restricciones se cumplan.



"Es una buena noticia y el cambio no solo se adapta a la situación actual, en cuanto a datos epidemiológicos, sino que también reajusta un poco las normas que se supone que tenemos que cumplir y, efectivamente, las normas del Covid tienen que ser no solo normas oficiales sino que tienen que estar adecuadas a un cierto consenso social", ha dicho.



Salaya ha incidido en que "cuando las normas no van aparejadas con el consenso social o con la sensación generalizada de la necesidad de cumplimiento, son mucho más difíciles de cumplir".



Por ello, se congratula de que se relajen las restricciones que permitirá seguir recuperando actividad económica, puesto que aumentan los aforos en los establecimientos comerciales y hosteleros, pero también se impulsan las actividades culturales y deportivas.



No obstante, ha vuelto a pedir "prudencia" porque aunque los datos "estén mucho mejor", hay que seguir recuperando actividad, especialmente actividad cultural, no solo para reactivar la economía, sino porque "parece que vamos a tener que vivir mucho tiempo con esto", añadiendo que "habrá que hacerlo de la mejor forma posible".

Cabe recordar que el pasado domingo no se ha notificado ningún nuevo contagio en la capital cacereña y que el sábado se registró solo un caso. Así, la incidencia a los catorce días ha caído a los 134 casos por cada cien mil habitantes, mientras que a los siete días se sitúa en 35 contagios.

Sobre si ha habido denuncias de la Policía Local este pasado fin de semana por la celebración de botellones o incumplimientos de normas covid, el alcalde ha respondido que "no hay nada reseñable".