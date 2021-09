Detenida una mujer por suplantar a otra para sacar dinero en bancos localidades cacereñas

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Equipo ROCA de Navalmoral de la Mata (Cáceres), han detenido a una mujer como supuesta autora de un delito de falsedad documental, después de haber intentado efectuar reintegros de dinero en sucursales bancarias de varias localidades cacereñas, utilizando para ello el Documento Nacional de Identidad (DNI) perteneciente a otra persona.



En concreto, se trata de una mujer, de 58 años de edad, vecina de Madrid, y que intentó suplantar la identidad de otra persona para retirar dinero en varias sucursales bancarias en las localidades cacereñas de Casatejada, Almaraz y Talayuela.



La actuación tuvo lugar el pasado día 31 de agosto, después de que los agentes fueran alertados, por los trabajadores de una sucursal bancaria de la localidad de Casatejada (Cáceres), acerca de que, momentos antes, una mujer había tratado de efectuar un reintegro de 2.500 euros, aportando para ello un Documento Nacional de Identidad cuya titularidad, posiblemente, no le correspondía.



Con la descripción física de la persona, aportada por los trabajadores de la sucursal, los agentes iniciaron su búsqueda por distintas calles de esta localidad, durante la cual tuvieron conocimiento de que, posiblemente la misma persona, había intentado un nuevo reintegro en la localidad de Almaraz (Cáceres) y posteriormente en la de Talayuela (Cáceres).



En este lugar, la Guardia Civil, con la colaboración de agentes de la Policía Local, pudieron localizar e identificar a la persona supuestamente responsable de los hechos, en concreto una mujer de 58 años de edad y vecina de Madrid.



Los agentes del Equipo ROCA de Navalmoral de la Mata (Cáceres) se hicieron cargo de la investigación, realizando distintas actuaciones con el objetivo de proceder al esclarecimiento de los hechos, y que dieron como resultado que el Documento Nacional de Identidad utilizado por la mujer había sido sustraído en Madrid (Madrid), por lo que existía una denuncia previa por ello, según informa en una nota de prensa la Guardia Civil.



A la vista de los hechos, y tras recabar las pruebas e indicios incriminatorios suficientes acerca de la comisión de un supuesto delito de falsedad documental, los agentes detuvieron a la mujer como supuesta responsable del mismo, e instruyeron las correspondientes diligencias policiales que, junto con la detenida, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Navalmoral de la Mata (Cáceres).



RECOMENDACIONES



Ante este tipo de sucesos, como recomendaciones, la Guardia Civil recuerda que ante la pérdida, extravío, robo o sustracción del DNI, es "muy importante" denunciar los hechos de inmediato y obtener un duplicado.



Así, añade que hay que tener en cuenta que la denuncia en sí no acredita la identidad de una persona sino que no se está en posesión del documento por los motivos indicados en la propia denuncia.



Todo ello para evitar que, además, se pueda ser víctima de un delito de usurpación de estado civil en el que otra persona podría hacerse pasar por alguien con fines fraudulentos como cometer delitos, contratar servicios, obtener créditos o realizar compras, concluye la Guardia Civil.