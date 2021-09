PP-Cáceres: Ocio nocturno "descontrolado" se debe a falta de previsión del Gobierno local

El PP en el Ayuntamiento de Cáceres ha afirmado que el ocio nocturno "descontrolado" que se está produciendo en la ciudad, "es por culpa de la falta de previsión y organización" del alcalde Luis Salaya y de su equipo de Gobierno.

En concreto, el portavoz de los 'populares', Rafael Mateos, ha lamentado que ningún miembro del Ejecutivo local hubiera previsto que "el ocio descontrolado y masivo se podría producir en cualquier momento", y más, cuando está a punto de comenzar el curso universitario y los eventos se vuelven a reactivar.

"Ya advertimos la semana pasada que el incremento de restricciones a la hostelería podía desembocar en ocio descontrolado", ha reiterado, según informa el PP de Cáceres en una nota de prensa.

Esto es para Mateos, otra muestra más, de la "dejadez" del Gobierno municipal que, en más de dos años de legislatura, "ha demostrado en numerosas ocasiones que siempre llegan tarde y mal a la hora de buscar soluciones a los problemas de los cacereños".

Además, Mateos ha solicitado a Salaya y al concejal de Seguridad, Andrés Licerán, que "no responsabilicen a la Policía Local de este tipo de situaciones, que no insulten a los hosteleros, que no echen balones fuera y que reconozcan que estas condiciones de ocio nocturno descontrolado se han producido porque el gobierno socialista no tenía un plan de actuación para prevenirlas".

"Seguimos estando en una situación sanitaria preocupante, por lo que es incomprensible que no se tengan previsto actuaciones para evitar estos hechos", ha subrayado el portavoz, que ha pedido a Andrés Licerán que tenga una mayor implicación en su delegación como concejal de Seguridad, ya que es el máximo responsable de la organización del cuerpo de la Policía Local, y ha solicitado que se dote al cuerpo policial de medios suficientes para desarrollar su trabajo, concluye el PP.