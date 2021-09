El Ayuntamiento de Cáceres optará a una ayuda del Plan de Sostenibilidad Turística

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado que en los próximos días se remitirá a la Junta de Extremadura un proyecto para optar a las ayudas del Plan de Sostenibilidad Turística. El objetivo es invertir "unos 6 ó 7 millones de euros" en la construcción de una recreación de la Cueva de Maltravieso y la adecuación de la Ribera del Marco para hacer un itinerario turístico desde la cueva hasta el centro de la ciudad.



Salaya ha explicado que se construiría un edificio nuevo en el recinto del parque donde está ubicada la Cueva de Maltravieso, que ya cuenta con un Centro de Interpretación. La recreación a escala posibilitaría que se pudiera visitar como si se tratase de la cueva original, por lo que se plantea como un recurso turístico más para atraer visitantes a la ciudad y con el objetivo de aumentar las pernoctaciones.



En cuanto a la Ribera del Marco, se trataría de adecuar caminos, instalar señalizaciones y crear un paseo para conectar esta zona sur de la ciudad con el centro a través de un corredor medioambiental por la ribera. Respecto al cauce, Salaya ha indicado que en estos momentos "no hay prevista ninguna actuación", aunque sigue en tramitación la construcción del nuevo colector de aguas residuales que también mejorará la fisionomía de la zona en el último tramo de la Ribera del Marco.



Esta nueva actuación junto a los huertos de ocio ya existentes o el impulso de la actividad en el Espacio para la Creación Joven (ECJ), donde se ubica el Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), buscan recuperar este entorno natural de la ciudad que "tendrá un cambio importante", ha avanzado el regidor en una rueda de prensa tras reunirse con su equipo de Gobierno de cara al inicio del nuevo curso político.



"En la Ribera del Marco se han hecho muchas cosas en estos últimos años pero el proceso de recuperación es lento", ha reconocido Salaya, que ha asegurado que "se invertirán varios millones de euros" en la zona en los próximos años.



La construcción de aparcamientos disuasorios en el entorno de la Ciudad Monumental, la adecuación del edificio del refugio de San Blas como Casa de la Juventud, o la tramitación del programa de ejecución de la parcela comercial en Nuevo Cáceres, que se llevará a la próxima Comisión de Urbanismo, son otras de las inversiones que ha anunciado Salaya este martes.



Antes de que finalice el año, el ayuntamiento recepcionará la urbanización del comercial Ruta de la Plata (Leroy Merlin), aprobará el comercial nacional 630 (Bogaris) Y comenzarán las obras del centro comercial Way Cáceres situado en el antiguo matadero. "Con todo ello habremos desbloqueado el crecimiento de las áreas comerciales de la ciudad que se encontraba paralizado hasta hace años", ha recalcado el alcalde.



CREAR EMPLEO



"Se trata de realizar inversiones públicas y facilitar las privadas con el objetivo de crear empleo en la ciudad", ha subrayado en su intervención en el edificio Garaje 2.0 donde ha tenido lugar la reunión del Ejecutivo cacereño.



Aparte de los 8 millones de euros que se obtendrán del préstamo bancario que se ha solicitado, la ciudad optará a 4 millones de euros del plan de recuperación para medidas de reducción de la emisión del carbono.



En cuanto al IMAS, cabe destacar la Redvive, plan municipal contra el suicidio, y la inmediatez de la preparación de la celebración del Mes del Mayor dentro de los estándares de normalidad posible atendiendo a las circunstancias sanitarias del momento.



En el área económica, el ayuntamiento continuará revisando las ordenanzas fiscales de la ciudad que incluye una nueva regulación para las atracciones feriales y otra más que regule la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.



En cuanto al comercio, se está trabajando en la publicación de un calendario de acciones estratégicas y promocionales para 2022. Respecto de las últimas ayudas económicas a las empresas de comercio hostelería y turismo, en estos momentos se está terminando de analizar todas las solicitudes y se espera que puedan ser abonadas en el mes de septiembre.



Dentro de los temas del patrimonio histórico artístico, cabe destacar la finalización de la primera fase de la recuperación de la muralla almohade de Cáceres. La idea es presentar a toda la ciudadanía con carácter previo a la Noche del Patrimonio las obras llevadas a cabo con el vaciado del Baluarte de los Pozos.



En el área de cultura y festejos, ha destacado el esfuerzo municipal para no cancelar ninguna de las actividades programadas sin por ello dejar de garantizar todas las medidas y protocolos covid.



En el área de igualdad LGBTI, Cooperación, Participación Ciudadana y Barrios se continuará trabajando para hacer llegar programas de dinamización y actividades participativas a todas las barriadas de la ciudad. Asimismo, se aumentará el presupuesto destinado a proyectos de Educación para la Ciudadanía Global.



Otro de los puntos destacados es la apertura del Centro Municipal LGBTI de Cáceres, el primero de Extremadura, basado en la gestión colaborativa entre el Ayuntamiento y diferentes entidades LGTBI para ofrecer acciones formativas, de sensibilización y de atención directa.



En materia de juventud, deporte e infancia, se redactará mediante un proceso participativo el II Plan Municipal de Juventud para recoger el programa de medidas que realizará el Ayuntamiento a largo plazo en el sector de la juventud. Asimismo, se sigue apostando por la actividad de las entidades juveniles con una inversión de 30.000 euros en subvenciones para apoyar su actividad.



CONSEJO ASESOR DE DEPORTES



En deporte, se creará un Consejo Asesor del Deporte Cacereño, que tendrá la función de estimular y potenciar la investigación, innovación y el desarrollo de las actividades físicas y deportivas en la ciudad. Asimismo, se elaborará un Plan de Infraestructuras Deportivas que contemple la sostenibilidad, modernización, ampliación y mantenimiento de las mismas, adecuándose a los nuevos usos y prácticas deportivas. También se trabajará de la mano de la Oficina de Igualdad, para trazar un plan que fomente la igualdad en el deporte cacereño.



Respecto al área de medio ambiente, parques y jardines, cabe destacar la reciente aprobación definitiva de la ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano, que gestionará y protegerá el patrimonio natural de la ciudad. La ordenanza establece normas para su apropiada gestión y conservación y también determina las actividades prohibidas y las sanciones correspondientes.