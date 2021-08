La ordenanza del Árbol de Cáceres, con multas hasta 3.000 euros, entra en vigor en 15 días

Ep

La ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano de Cáceres entrará en vigor dentro de quince días tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), es decir, el 9 de septiembre.



El objetivo de esta nueva ordenanza es gestionar y proteger el arbolado urbano existente en las zonas verdes, espacios libres y vías públicas de Cáceres, como parte integrante de su patrimonio natural, histórico, cultural y urbano.

Para ello, se establecen algunas normas y se determinan aquellas actividades prohibidas y sancionables.



El texto se aprobó con la unanimidad de todos los grupos políticos y se contemplan sanciones que van desde 60 a 180 euros, en el caso de infracciones leves, hasta 3.000 euros por infracciones muy graves como talar un árbol singular. Las sanciones graves pueden acarrear multas que oscilan entre los 181 euros hasta los 1.500 euros.



Entre las infracciones leves se considera "abandonar en los alcorques los excrementos de perro o de cualquier animal de compañía", lo que puede ser multado con una cantidad de hasta 180 euros.

También se considera una falta leve subirse a los árboles o columpiarse de sus ramas, así como "apoyar o atar" en los alcorques, troncos y ramas cualquier cartel, bicicleta, motocicleta u otros vehículos o maquinaria. Tampoco pueden apoyarse en los árboles sombrillas, veladores o cualquier mobiliario de hostelería o comercio.



Las infracciones graves son "causar heridas, cortar o arrancar raíces, ramas, hojas, flores o semillas de las diferentes especies arbóreas sin la debida autorización", entre otras acciones. Y, si se acumula más de una sanción leve en el periodo de un año se considerará una infracción grave.



Asimismo, tiene la consideración de grave el hecho de que una empresa constructora no proteja de forma adecuada el arbolado afectado por obras, o "no guardar las distancias reglamentarias a los árboles o arbustos en la apertura de zanjas o excavaciones", según reza en el texto de la ordenanza recogido por Europa Press.



Infracciones muy graves se consideran talar árboles sin autorización, destruirlos o causarles daños irreversibles que obliguen a su eliminación, así como plantar en cualquier tipo de vía, espacio verde o jardín, sea público o privado, especies prohibidas por razones de sanidad vegetal en contra de la previsión expresa ordenada por la autoridad municipal.



No reponer aquellos árboles afectados por las obras y no abonar la indemnización equivalente al arbolado afectado, son otras de las conductas que se establecen como muy graves. La comisión de más de una infracción grave en el periodo de un año también se considerará como muy grave.



MUCHAS APORTACIONES



El alcalde y concejal de Medio Ambiente, Luis Salaya, ha recordado que la norma incluye las aportaciones de particulares, grupos y asociaciones y la experiencia de otras ciudades en esta materia.



"Tenemos que tener en cuenta que es una ordenanza que ha tenido que retrasarse varios meses por la inmensidad de aportaciones que hubo y por todos los cambios que ha propuesto la ciudadanía".

Además, ha añadido que "será un documento de referencia nacional y una de las ordenanzas más ricas de nuestro país en protección del arbolado urbano. Poco a poco nos vamos concienciando de que una ciudad con más árboles es una ciudad mejor".



Cabe recordar que Cáceres tiene el término municipal más extenso de España y cuenta con un gran entorno natural. Tanto la Sierra de la Mosca, con su gran bosque mediterráneo, como la Ribera del Marco, con su caudal de agua permanente, sus huertos urbanos y su gran potencial como espacio verde, necesitan especial protección.



Asimismo, en la ciudad existen grandes espacios verdes urbanos como el Parque del Rodeo, Parque del Príncipe, Paseo Alto, El Cuartillo y jardines emblemáticos como el Paseo de Cánovas, además de otros parques y áreas ajardinadas que se imbrican en el propio tejido urbano.



La ciudad de Cáceres dispone de 44.852 árboles de titularidad municipal según el último inventario realizado, plantados en sus calles, parques, jardines y espacios libres. El valor de este patrimonio vegetal reside tanto en su elevado número como en la diversidad de especies que lo componen, más de tres centenares.



La importancia de los árboles en las ciudades es ampliamente conocida, pero es necesario destacar que son determinantes para la calidad de vida de una ciudad. Entre los beneficios ambientales, amortiguan la temperatura y el ruido y aumentan la humedad ambiental.

Y, también reducen las consecuencias del efecto invernadero y los niveles de contaminación del aire, con lo que son determinantes para la salud de las personas.