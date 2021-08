Cacereños por Cáceres propone autorizar actividades acuáticas en el pantano de Guadiloba

La plataforma ciudadana Cacereños por Cáceres ha propuesto al Ayuntamiento que se autorice la realización de actividades acuáticas en el pantano de Guadiloba, cuya balsa de agua podría usarse como "un gran recurso para disfrutar de los entornos naturales de Cáceres".

En este sentido, el secretario general de Cacereños por Cáceres, Leopoldo Barrantes, ha indicado que se podrían permitir actividades en piragua o kayak y permitir a deportistas federados y aficionados la práctica de su deporte cerca de su ciudad.

Así pues, a través de una nota de prensa, ha asegurado que en la capital cacereña hay bastantes aficionados al remo que tienen que desplazarse a "no menos de cincuenta kilómetros" para echar el kayak a embalses autorizados.

"No entendemos porqué en Guadiloba no se puede", se pregunta la plataforma, que argumenta que esto no costaría dinero a la administración, ya que no es necesario embarcadero, y atraería a otros aficionados a estos deportes.