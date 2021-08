Vergeles replica a Pizarro que "jamás" ha dicho que se iba a perimetrar Plasencia

Ep.

El vicepresidente segundo de la Junta, José María Vergeles, ha replicado al alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro, que "jamás" ha dicho ni él ni nadie de la Junta que se iba a perimetrar la ciudad para controlar la pandemia.



"La actitud que siempre hemos tomado desde la Junta de Extremadura es una actitud de análisis, en ningún caso hemos dicho que se iba a perimetrar Plasencia", ha aseverado.



En este sentido, a preguntas de los medios por las críticas efectuadas por el alcalde placentino, ha considerado que es "bueno" comunicar a la sociedad que se están estudiando "todas las posibilidades" para controlar la pandemia.



"Estudiar no puede ser ni irresponsable ni malo, y luego actuar en función, como decía esta mañana el presidente de la Junta de Extremadura, velando por la salud de las personas y de las empresas", ha añadido el consejero.



De este modo, ha explicado que, en función del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que establece que se estudien los cierres perimetrales en las localidades por encima de 15.000 habitantes, el Ejecutivo regional estaba siguiendo esa labor.



"Insisto, es que no he dicho en ningún sitio, ni hemos dicho en ningún sitio desde la Junta de Extremadura que fuésemos a cerrar Plasencia jamás. Y además, creo que siempre hemos actuado con el máximo de prudencia, con el máximo de estudio y pensando en todas las consecuencias que se pudiese tener", ha aseverado.



En esta línea, Vergeles ha considerado que "no es buena imagen para la sociedad que esto sea así" , pero ha recalcado que no ha sido él quien ha "provocado esta situación".



José María Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa en la que ha informado sobre la situación epidemiológica de Extremadura y sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.