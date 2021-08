El alcalde de Plasencia pide ayudas directas para los empresarios locales

Ep.

El alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro, ha reclamado a la Junta de Extremadura ayudas directas para los empresarios que han sufrido las "graves consecuencias económicas" de las "irresponsables" declaraciones del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, acerca de un posible cierre perimetral de la localidad.



Pizarro, tras conocerse que el Ejecutivo regional no ha planteado finalmente dicho aislamiento, ha recordado que el propio Vergeles, hace un mes en una visita a la ciudad "dijo que los cierres perimetrales no eran efectivos desde el punto de vista sanitario".



Y ahora, un mes después, "unilateralmente en una rueda de prensa, sin coordinación con el ayuntamiento y los agentes económicos y sociales habla de un posible cierre", en unas declaraciones que "han causado graves consecuencias sobre todo desde el punto de vista económico y social".



Por este motivo, ha pedido "mayor responsabilidad" a quienes tienen las competencias sanitarias en Extremadura, así como que se coordinen con los ayuntamiento "antes de lanzar ninguna hipótesis sobre las medidas" de control de la pandemia.



Al respecto, ha asegurado que la ciudad como el ayuntamiento de Plasencia han mostrado "siempre" su respaldo a las medidas adoptadas en determinados momentos, pero cuando se han hecho "unilateralmente y tenían consecuencias negativas para la economía, y no consecuencias positivas para la sanidad, la ciudad ha hecho su queja a través de cauces legales y habituales", ha señalado.



Así, ha remarcado que los agentes sociales y el ayuntamiento se negaron a ese cierre perimetral, pero "no una manera política ni improvisada", sino porque sabían "científicamente" que el cierre "tiene poco resultado sanitario y unas consecuencia económicas muy importantes".



"Más responsabilidad, que no improvise, que se coordine con los ayuntamientos y agentes sociales, que consensúen medidas, que no se tomen para cubrir las espaldas de quienes tienen esas competencias, sino las que de verdad tendrán efecto sanitario y perjudiquen lo menos posible a los ámbitos social, cultural y económico de la ciudad", ha señalado Pizarro.



Asimismo, ha señalado que en este asunto "los únicos que han hecho política y han atentado contra la ciudad en virtud de las siglas que la gobiernan, es la Junta, a través de su portavoz, en comparecencia en su sede, y a través del consejero".



Por último, ha reclamado ayudas directas de la Junta para los empresarios y autónomos de la ciudad, en tanto que la subida de alerta de nivel 2 al 3, y el debate sobre el posible cierre perimetral que "ha causado irresponsablemente el consejero", ha tenido unas "consecuencias que hay que pagar".