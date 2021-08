Diputación de Cáceres destina un millón para la segunda convocatoria de bonos turísticos

La Diputación de Cáceres ha lanzado una segunda convocatoria de bonos turísticos del Plan ReActiva a la que destinará un millón de euros y a la que se pueden adherir empresas turísticas de alojamiento, actividades turísticas alternativas, guías profesionales de turismo o agencias de viajes de la provincia, hasta el 22 de septiembre.



En concreto, el objetivo de este programa es incentivar el turismo y ayudar a superar la difícil situación que la crisis sanitaria ha provocado en este sector. Para ello, se busca atraer a visitantes situando a la provincia como un destino sostenible seguro, carente de masificación y con una variada oferta turística de naturaleza, patrimonio, gastronomía, etc.



Y es que, tal y como ya había anunciado el presidente de la institución provincial, Carlos Carlos, el desarrollo "más que positivo" de la primera campaña de apoyo a este sector ha llevado al equipo de Gobierno a ampliar las ayudas con una segunda edición.



Así, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este martes, 24 de agosto, publica las bases de esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto total de un millón de euros, destinados a empresas turísticas de alojamiento, actividades turísticas alternativas, guías profesionales de turismo y agencias de viajes con domicilio social en la provincia de Cáceres e inscritas en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura.



De esta forma, las empresas interesadas podrán presentar su solicitud de adhesión hasta el 22 de septiembre, teniendo en cuenta que son tres líneas de actuación, aunque son compatibles entre sí, por lo que se puede solicitar cualquiera de ellas o las tres.



TRES LÍNEAS DE ACTUACIÓN



Por tanto, como en la edición anterior, la Línea 1 está destinada a financiar el alojamiento turístico. Los beneficiarios son las empresas turísticas de alojamiento hotelero, extrahotelero y alojamiento rural y el límite del importe por beneficiario será de 3.000 euro por establecimiento turístico.



Las condiciones de financiación de la línea son por habitación (o parcela para los campamentos de turismo): 50% del precio hasta un máximo de 65 euros/noches (IVA excluido), o por alojamiento íntegro: 50% del precio hasta un máximo de 150 euros/noche (IVA excluido), según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



A su vez, la Línea 2 es para financiar actividades turísticas alternativas y guías oficiales de turismo. Los beneficiarios de esta línea de ayudas son las empresas de actividades turísticas alternativas y los guías oficiales de turismo. Las condiciones de financiación son por actividad con un 50% del precio o hasta un máximo de 50 euros por persona (IVA excluido), y el límite del importe por beneficiario será de 2.000 euros.



Mientras, la Línea 3 se destina a financiar paquetes de agencias de viajes. Las condiciones de financiación son por paquete que incluya alojamiento: 50% del paquete ofrecido con un límite de 130 €/noche (IVA excluido) o por paquete que no incluya alojamiento: 50% del paquete con un límite de 60€ (IVA excluido). El importe por beneficiario es de 2.000 euros por agencia de viaje.



Una vez que se cumpla el plazo de solicitud y se dicte la resolución de concesión, se pondrá en marcha la plataforma a través de la cual los usuarios accederán para la adquisición de bonos turísticos. Allí, las empresas adheridas habrán subido su información, sus datos y su contacto.



Dicha plataforma promocionará los bonos turísticos con sus correspondientes precios de todas las empresas y establecimientos turísticos que se hayan adherido y estará operativa hasta el 31 de diciembre de 2021 (si bien los bonos podrán canjearse hasta el 30 de junio de 2022). La adhesión no supone ningún coste para la empresa turística.



Finalmente, el cliente o persona usuaria comprará a través de la plataforma los servicios turísticos ofrecidos por las empresas. El pago se realizará directamente a la cuenta bancaria de la empresa turística a través de una pasarela de pago prevista en la plataforma, concluye la Diputación cacereña.