El alcalde de Cáceres espera que siga con "normalidad" actividad del comercio y el turismo

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha confiado en que se pueda mantener la hostelería y el comercio funcionando "con normalidad", así como la recuperación del turismo que se aprecia en la ciudad en estos meses de verano.

Por ello, y ante la evolución de la pandemia, espera que "se pueda seguir manteniendo este modelo en el que encaja la convivencia entre un sector económico importante y el mantenimiento de unos datos razonables de contagios".

A preguntas de los medios sobre la posibilidad de que se apliquen cierres perimetrales en localidades de más de 15.000 habitantes al no poder imponerse el toque de queda, según ha anunciado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, Salaya no ha querido valorar esta medida de forma expresa pero sí ha apuntado a su deseo de que la actividad económica local no se deteriore más, al tiempo que ha deseado que la situación de la pandemia mejore en las próximas semanas.

Salaya ha destacado que los datos de contagios de la ciudad "son mucho mejores" que los de otras ciudades del entorno y confía en que la situación siga así y se pueda mejorar "poco a poco", ha indicado en una rueda de prensa este lunes tras mantener una reunión sobre los problemas de orden público surgidos en la plaza de Santiago.

Cabe destacar que, según los últimos datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES), este pasado domingo se han notificado 18 nuevos casos de contagios en la ciudad, que registra una incidencia acumulada a los 14 días de 339 casos, y de 219 a los siete días.

"En los últimos meses estoy siendo poco hábil con este tema porque tenemos la ciudad de Extremadura con los mejores datos de Covid y provocamos titulares que dan la sensación de que tenemos la peor situación", ha dicho Salaya, que ha optado por no valorar la medida que ha planteado el consejero.

Cabe recordar que Vergeles ha señalado que ese cierre perimetral a localidades mayores de 15.00 habitantes sería previo estudio y en aquellos municipios en los que su incidencia lo requiera para controlar la propagación del virus, una vez comprobada la efectividad de los cierres perimetrales en localidades de menor tamaño, y tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a la aplicación de restricciones de la movilidad nocturna.