Rescatados nueve senderistas que se habían perdido en el monte Jálama en Sierra de Gata

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Valverde del Fresno han rescatado a un grupo de nueve senderistas que en la noche de este pasado miércoles se habían extraviado en el monte Jálama, en la Sierra de Gata, entre las provincias de Cáceres y Salamanca.



En concreto, el grupo de senderistas, estaba compuesto por dos hombres, dos mujeres y cinco menores, quienes tras ser localizados fueron auxiliados, aunque presentaban buen estado de salud.



Los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas de este pasado miércoles, 4 de agosto, cuando la Guardia Civil recibió la llamada de un grupo de senderistas, entre los que se encontraban menores, informando que se habían extraviado en un monte del término municipal de San Martín de Trevejo.



En ese momento se activó un dispositivo de emergencia con varias patrullas, pero fue la del Puesto de Valverde del Fresno, más conocedora del terreno, la que a las 22:15 horas, decide subir por una de las vías de comunicación que transcurre por el monte Jálama, ya que es ahí donde se inicia una de las rutas senderistas más habituales, y a media falta de citado monte vieron una pequeña luz.



Los agentes con las luces de los prioritarios del vehículo, así como con linternas, le hacen señales, a las que recibieron respuesta mediante haces de luz, según relata la Guardia Civil en una nota de prensa.



A partir de entonces y de forma inmediata, los agentes deciden ascender a pie la montaña con dirección a los senderistas, recorriendo aproximadamente unos 1.500 metros durante una hora y media, "por un terreno con densa vegetación, muy escarpado y de muy difícil acceso" que se vio agravado aún más por la oscuridad tras haber caído la noche, tras lo que localizaron a ocho de los senderistas, entre los que se encontraban cinco menores.



Posteriormente, tras conseguir localizar al noveno senderista a través de teléfono móvil, se le indicó los pasos a seguir para llegar hasta donde se encontraba el grupo.



El grupo de senderistas, aunque se encontraban bien de salud, presentaban síntomas de cansancio y deshidratación, por lo que fueron auxiliados y atendidos en el lugar, tras lo que iniciaron el descenso hasta el lugar donde se encontraban los vehículos.



Además, un vecino de dicha localidad se presentó de forma voluntaria para colaborar, ya que al conocer del terreno, ayudo a la Guardia Civil indicando los senderos más transitables para la bajada, y una vez allí, los senderistas fueron trasladados hasta la localidad de San Martín de Trevejo.



Ante este hecho, la Guardia Civil ofrece una serie de recomendaciones ante salidas o excursiones por montaña, como llevar calzado y vestimenta adecuada, no sobreestimar nuestras posibilidades, llevar un teléfono móvil con suficiente batería, no iniciar una ruta en solitario sino al menos tres personas, y no empezar tarde, planificando el horario con un margen de seguridad.



Se aconseja además llevar en la mochila una linterna y un chaleco reflectante que facilite ser visto en caso de necesitar ayuda, y si no se conoce el terreno, se aconseja no lanzarse a pozas o charcas sin saber lo que hay debajo del agua.