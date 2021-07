Carlos Carlos reclama a la CHT una "solución inmediata" al problema de agua en Talayuela

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) una "solución inmediata" a problema de agua que tiene la localidad cacereña de Talayuela, que presenta un alto nivel de manganeso, especialmente en la época estival.



Una petición que el presidente de Diputación de Cáceres ha realizado durante su visita, acompañado por el alcalde de Talayuela, Ismael Bravo, a la planta de depuración de agua potable de la localidad, y que han tenido que realizar desde el exterior del recinto, ya que la planta, un obra perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Tajo, fue construida hace 10 años, con una inversión aproximada de 1,5 millones de euros, pero sin embargo nunca ha llegado a estar en funcionamiento y mantiene sus puertas cerradas.



Una situación "incomprensible y sorprendente", para el alcalde de Talayuela, máxime ante los problemas de agua que tiene la localidad con un alto nivel de manganeso especialmente en la época estival.



Por eso, el alcalde de Talayuela ha explicado que ha pedido a la Diputación de Cáceres su colaboración para "intentar solucionar el problema tan complejo del agua" que esta localidad lleva sufriendo desde hace años" y se ha mostrado esperanzado ante el apoyo ofrecido por la Institución Provincial, que "desde hace meses se encuentra trabajando en buscar posibles vías de solución".



Ante esta situación, Carlos Carlos ha explicado que desde la Diputación de Cáceres ya han trasladado el problema al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demografico y, hace dos meses, se puso en contacto con la Confederación Hidrográfica del Tajo para plantearles la puesta en funcionamiento de la depuradoradora y el compromiso de la Institución para soventar el problema.



También le ha expuesto la situación al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en un encuentro que mantuvo para buscar apoyos ante un problema que "merece una solución inmediata", ha reivindicado Carlos Carlos.



"Aún no hay respuesta favorable por parte de la Confederación, pero seguiremos insistiendo y pensando en otras vías alternativas", ha señalado el presidente de la Diputación de Cáceres, quien ha apuntado que no les "parece lógico poner otras alternativas que no son solución definiva cuando hay instalaciones que pueden garantizar la potabilización del agua"



Carlos Carlos ha reafirmado el "compromiso" de la Diputación de Cáceres ante esta problema, ante el que está dispuesto a asumir lo que son "los costes de acondicionamiento por el deterioro que tiene la planta después de tantos años construida y sin poner en funcionamiento así como la parte correspondiente al canon por la inversión en la depuradora" ha explicado.



"Sin embargo no podemos asumir las exigencias de la Confederación que reclama el pago de la amortización de lo que es la infraestrucutra que se hizo hace diez años en toda la zona de Campo Arañuelo", ha concluido.