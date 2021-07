La Guardia Civil rescata a un perro atrapado tras caer de dos metros de altura en Cañamero

Agentes de la Guardia Civil han rescatado a un perro, de raza mastín, que se encontraba atrapado en un agujero, con síntomas de debilidad y deshidratación, tras haber caído desde un talud, a dos metros de altura en una finca de la localidad cacereña de Cañamero.



En concreto, el rescate se inició después de que una llamada alertara la Guardia Civil de que un perro de grandes dimensiones había sufrido una caída en una finca de la localidad de Cañamero y había quedado atrapado por una malla, por lo que no podían acceder a él.



En ese momento, una patrulla de la Guardia Civil de Cañamero llega a la finca, donde las personas que allí se encontraban les explican que el perro no es propiedad de ninguno de ellos, por lo que debe pertenecer al propietario de alguna finca colindante ya que lleva collar y aparenta estar bien cuidado.



Los agentes comprueban que al parecer el animal, de unos 60 kilos de peso, ha debido caer de un talud de unos dos metros de altura y ha quedado atrapado por una malla y unas gavillas de metal que sujetan la pared de tierra del talud para evitar desprendimientos, además de encontrarse una hilera de troncos delante del animal, lo que impedía su extracción.



También observan que el perro respira con dificultad y muestra "síntomas de deshidratación, dadas las horas que pudiera llevar atrapado y las altas temperaturas de la zona", según relata la Guardia Civil en una nota de prensa.



En ese momento, los agentes retiran todos los troncos y mueven la malla metálica que tiene atrapado al perro, intentando que se moviese hasta donde se encontraban los agentes, algo que no ocurrió ya que el perro "se encontraba agotado y no se movía" por lo que era siendo imposible alcanzarlo.



Finalmente, tras cortar parte de la malla que dificultaba el acceso hasta donde se encontraba el animal, uno de los agentes, tras acercarle con un recipiente con agua, pudo agarrarlo hacia una parte del terreno más accesible, desde donde procedieron a su extracción.



Así, los agentes, tras atender al animal con agua y comida, localizaron al propietario del perro, quien manifestó que llevaba varias horas buscándolo, y se hizo cargo de él.