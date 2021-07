Diputación Cáceres lanza la segunda convocatoria de bonos turísticos, dotada con un millón

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha dos nuevas líneas de ayudas al sector turístico de la provincia enmarcadas dentro del Plan Diputación Re-Activa y destinadas a incentivar el turismo y reactivar la economía de la provincia, como son la segunda convocatoria de bonos turísticos, y una convocatoria de ayudas a empresas de restauración para adquirir productos de DOP e IGP Extremadura.



En concreto, se trata de dos convocatorias que ha presentado este miércoles el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, acompañado por el vicepresidente tercero y diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Turismo y Juventud, Álvaro Sánchez Cotrina, y por la diputada delegada de Turismo, Patricia Valle.



También han participado en la presentación la presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur), Victoria Bazaga, y la presidenta de la DOP Pimentón de la Vera, Teresa Bartolomé, en representación de ambos sectores.



Durante su intervención, el presidente de la Diputación de Cáceres ha aludido a la "difícil situación" que la crisis sanitaria ha provocado en todos los sectores, especialmente el turístico y se ha referido a la I campaña de Bonos Turísticos que, una vez superadas las dificultades de su diseño "que fue copiado por otras regiones", en tan solo cuatro meses fue capaz de gestionar 670.000 euros.



Esta campaña, a la que se sumó la Junta de Extremadura con una aportación de un millón de euros, más 1,5 millones de euros de la Diputación de Cáceres, evolucionó "muy favorablemente", de ahí que se haya "decidido hacer una segunda convocatoria y ampliar las ayudas al sector de la restauración".



SEGUNDA CAMPAÑA DE BONOS TURÍSTICOS



Por tanto, y al igual que en la primera convocatoria, el segundo programa de Bonos Turísticos cuenta con tres líneas de actuación destinadas a financiar alojamiento turístico; actividades turísticas alternativas y guías oficiales de turismo y paquetes de agencias de viajes.



Las tres líneas de financiación son compatibles entre sí, por lo que se permite a las empresas turísticas solicitar cualquiera de ellas o las tres, siempre que estén inscritas en la actividad correspondiente en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas de la Junta de Extremadura.



Así en el caso de la línea uno, destinada a financiar el alojamiento turístico, sus beneficiarios son las empresas turísticas de alojamiento hotelero, extrahotelero y alojamiento rural, y las condiciones son el 50 por ciento del precio hasta un máximo de 65 euros/noches (IVA excluido), o por alojamiento íntegro del 50 por ciento del precio hasta un máximo de 150 euros/noche (IVA excluido).



El límite del importe por beneficiario será de 3.000 euros por establecimiento turístico, según informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



En el caso de la línea 2, destinada a financiar actividades turísticas alternativas y guías oficiales de turismo, y sus beneficiarios son las empresas de actividades turísticas alternativas y los guías oficiales de turismo, que podrán a optar a una financiación del 50 por ciento del precio de la actividad, hasta un máximo de 50 euros por persona. El límite del importe por beneficiario será de 2.000 euros.



Por su parte, la línea 3 va destinada a financiar paquetes de agencias de viajes, y sus beneficiarios son las agencias de viajes que puedan comercializar sus paquetes turísticos directamente a los usuarios o consumidores.



Las condiciones de financiación son del 50 por ciento del paquete ofrecido con un límite de 130 euros por noche, así como del 50 por ciento por paquete que no incluya alojamiento, hasta un límite de 60 euros. El importe por beneficiario es de 2.000 euros por agencia de viaje.



PUBLICACIÓN EN PRÓXIMOS DÍAS



Cabe destacar que las bases reguladoras serán publicadas en el Boletín Oficinal de la Provincia (BOP) en los próximos días y el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.



Una vez se vayan dictando las Resoluciones de Concesión se procederá al abono del 50 por ciento de la subvención y se pondrá en funcionamiento la plataforma a la que acceder para la adquisición de los bonos.



En este sentido, explica la Diputación de Cáceres que esta plataforma promocionará los bonos turísticos con sus correspondientes precios de todas las empresas y establecimientos turísticos que se hayan adherido y estará operativa hasta el 31 de diciembre de 2021, aunque los bonos podrán canjearse hasta el 30 de junio de 2022. La adhesión no supone ningún coste para la empresa turística.



Así, el cliente comprará a través de la plataforma los servicios turísticos ofrecidos por las empresas, y el pago se realizará directamente a la cuenta bancaria de la empresa turística a través de una pasarela de pago prevista en la plataforma.



AYUDAS A EMPRESAS TURÍSTICAS DE RESTAURACIÓN



Por otra parte, el presidente de la Diputación de Cáceres ha anunciado la primera convocatoria de ayudas a las empresas turísticas de restauración, que el programa permitirá a los establecimientos clasificados en la modalidad de Restaurantes, solicitar 3.000 euros para la adquisición de productos DOP e IGP de Extremadura en cuya zona geográfica forme parte la provincia de Cáceres, justificando la compra así como la promoción de los mismos en sus respectivos establecimientos.



Una convocatoria de la que Carlos Carlos ha destacado el carácter "prepagable" de las subvenciones además de "abierto, dinámico y con intención de que perdure en el tiempo".



Por su parte el vicepresidente tercero y diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Turismo y Juventud, Álvaro Sánchez Cotrina, ha señalado que "estos bonos agroalimentarios son un apoyo al sector de la restauración y a las DOP e IGP", ya que según ha señalado, "representan lo mejor de la provincia y hay que democratizar y hacer accesibles los productos de calidad que nos representan".



Las bases reguladoras de las ayudas serán publicadas en el BOP próximamente y se establecerá un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de dicha convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.



Una vez se vayan dictando las Resoluciones de Concesión se procederá al abono del 100 por ciento de la subvención, y en este caso, se considerarán subvencionables la adquisición de productos pertenecientes a las DOP/IGP de Extremadura cuyo ámbito de actuación radique en la provincia de Cáceres y realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.



Finalmente, tanto la presidenta de Fextur como la representante de las DOP E IGP han coincidido en agradecer el apoyo de la Diputación de Cáceres "en un momento especialmente complicado", así como el apoyo no solo por incentivar el consumo sino también porque ayuda a "poner apellidos a los productos de calidad de la provincia", ha concluido.