Cáceres contará con viviendas sociales financiadas con fondos Next Generation

Así, lo ha señalado el secretario general del PSOE en Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, indicando que parte de los fondos europeos de recuperación Next Generation que lleguen a la región se emplearán en la construcción de viviendas sociales en Cáceres, donde no se realiza una promoción de este tipo desde "hace mucho tiempo".

Lo ha explicado, en un acto que ha tenido lugar en los jardines del Museo Casa Pedrilla de la capital cacereña para conmemorar los dos años de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres con Luis Salaya como alcalde.

En este sentido, Vara ha vuelto a reiterar que lo importante que le pase a la ciudad será decidido por el gobierno municipal. "Yo tengo que estar para ayudar y aportar todo lo que sea necesario, pero no para sustituir", ha dicho en alusión a la autonomía que confiere al Ejecutivo cacereño a diseñar su propio proyecto de ciudad.

"El objetivo es que la gente pueda tener un proyecto de vida, aunque no se lo puedan comprar", ha subrayado Fernández Vara, quien aboga por ofrecer oportunidades a las personas, y ha recalcado que, con el crecimiento socioeconómico que habrá en los próximos años, hay que hacer "una apuesta absoluta" por la vivienda y conseguir que la gente pueda acceder a ella sin tener que destinar a su compra "toda su vida".

En el acto ha abogado también por "acabar con la pobreza severa" porque "no puede haber ningún niño y niña en la región que no tenga garantizada tres comidas al día". "No lo puede haber porque si no, todo lo demás no vale para nada", ha espetado en su intervención en la que ha recalcado que "o acabamos con la pobreza severa en España o nunca podremos estar satisfechos de nada".

"La tenemos que combatir con todas nuestras fuerzas" porque "la batalla contra la pobreza es una batalla por la vida" y "tenemos que acostarnos por las noches con la conciencia de saber que no hay nadie en esta tierra que esté dentro de la pobreza severa" porque "eso representa la igualdad de verdad", ha dicho.

En el acto han participado también el secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la secretaria general del PSOE de Cáceres, Belén Fernández; el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y el secretario de organización de Juventudes Socialistas (JJSS) de Cáceres, Pablo Pacheco.

En los jardines del Museo Casa Pedrilla se han dado cita organizaciones sociales, sindicales, empresariales así como militantes y simpatizantes del PSOE que se han sumado a este acto en el que han estado representados responsables del partido a todos los niveles, desde los jóvenes hasta la estructura local, provincial y regional.