PSOE provincial Cáceres ve "incomprensible" la decisión judicial sobre cartel Vox

Ep

El secretario general del PSOE provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha tachado de "incomprensible" la decisión judicial sobre el cartel de Vox en la campaña de las elecciones en Madrid.

De este modo, se ha referido después de que este lunes se ha conocido que la Audiencia Provincial de Madrid se ha pronunciado en contra de la opinión de la Fiscalía sobre el cartel utilizado por Vox en la campaña de las elecciones de la Comunidad de Madrid, en el que ponía "en la diana" a personas menores migrantes sin referentes familiares.

De manera general, el auto sostiene que la campaña de Vox "se enmarca en el contexto de la legítima lucha ideológica-partidista" y se añade que "no cabe tildar de delictivas la emisión de ciertas ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar, es decir, que aun suponiendo una crítica, ésta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos fines ilícitos". Del mismo modo, se incluye en ese auto que se trata de un "evidente problema social y político".

A este respecto, el secretario general del PSOE provincial de Cáceres, aunque "respeta" el trabajo de los magistrados, ha calificado como "incomprensible" esta decisión judicial y, considera, que se da "luz verde" a "determinados discursos de odio".

"Cualquier persona en este país debería sentir que las instituciones judiciales protegen sus derechos fundamentales y más si se ataca a personas menores de edad", ha incidido.

En ese sentido, Morales se ha mostrado "preocupado" por las "gravísimas" situaciones que se están produciendo en España y que "están conduciendo a los seguidores de la ultraderecha se consideren impunes para atentar contra la vida de personas de origen migrante o por su orientación sexual", haciendo especial mención al caso de Samuel, asesinado este fin de semana en La Coruña.

Así, ha hecho un llamamiento a los y las socialistas para posicionarse "abiertamente en contra de los crímenes de odio y luchar contra las injusticias".

De este modo, se ha manifestado Miguel Ángel Morales durante la Comisión Ejecutiva del PSOE provincial de Cáceres mantenida esta tarde, espacio en el que se han tratado temas de actualidad social y política.

MÁS DE UN AÑO LUCHANDO CONTRA LA PANDEMIA

Entre los diversos temas tratados en la reunión ejecutiva, se han recordado los dos años de gobierno de las corporaciones municipales, consecuencia de las elecciones de 2019 en las que el PSOE de la provincia de Cáceres revalidó su triunfo y volvió a ser la opción preferida por la mayoría de la ciudadanía.

En este sentido, Morales ha recordado que los últimos dos años "son los peores" de la historia reciente. "La pandemia y la pérdida de familiares, compañeros y amigos, nos han golpeado cada día, pero no puedo dejar de expresar mi orgullo, nuestro orgullo, por los representantes del PSOE en cada municipio. Dieron la cara, se jugaron la vida y atendieron, como nunca, a sus vecinos y vecinas", ha espetado.

"La política tuvo más sentido que nunca, gracias a que su rostro más digno es el de las concejalas, los portavoces, alcaldes y alcaldesas de los pueblos de la provincia de Cáceres", ha añadido, informa en nota de prensa el PSOE provincial cacereño.

COMITÉ FEDERAL DEL PSOE

Por otra parte, este sábado se llevó a cabo el Comité Federal del PSOE, un comité que, en palabras del secretario general, Pedro Sánchez, "se habló de las personas, de los territorios y de la esperanza".

"De nada vale detenerse en el barro en el que algunos quieren meternos y es por ello que en el PSOE debatimos sobre cómo mejorar la vida de las personas. Centrarnos es la campaña de vacunación que va viento en popa, en la recuperación económica y en el empleo son nuestros objetivos como organización política y, precisamente de ello, hablamos el pasado fin de semana", ha subrayado Morales.

ALCALDE DE VALVERDE DEL FRESNO

Por otra parte, el Juzgado de 1° Instancia e Instrucción n°1 de Coria ha procedido al sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones referentes a la "aparente vacunación indebida" del alcalde del PSOE en Valverde del Fresno, Amalio Robledo.

En consecuencia, el PSOE de la provincia de Cáceres exige las disculpas públicas de Podemos y PP que, "en su momento, no dudaron en utilizar una mentira como deliberada estrategia de desgaste".

"UP y PP deben entender que en política no todo vale y que un puñado de votos, a veces, sólo es el retrato de la falta de ética de quienes intentan captar, con falsedades, lo que no pueden con su pobre trabajo por esta tierra", ha incidido Miguel Á. Morales.