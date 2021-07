Los tres brotes activos de Cáceres dejan 87 positivos y 362 personas en cuarentena

Ep.

Los tres brotes de coronavirus que han surgido en Cáceres, relacionados con fiestas de jóvenes, han dejado ya 87 positivos y 362 personas que están guardando cuarentena por ser contactos estrechos. El brote más numeroso es el relacionado con una fiesta de alumnos del colegio Licenciados Reunidos que ha arrojado 45 positivos y 243 contactos, mientras que el asociado a la discoteca Zrrcus ha dado 36 positivos y 113 contactos. El tercer brote, de origen social, ha provocado 6 positivos y 16 personas en cuarentena.



De esta forma la incidencia acumulada en la ciudad se sitúa a los catorce días en 165 casos por cada cien mil habitantes, mientras que a los siete días está en 136 casos, por lo que todo parece indicar que se superarán los 200 casos en los próximos días.



Por franjas de edad, la incidencia se sitúa en 397 casos a los siete días entre los jóvenes de 15 a 19 años, mientras que los comprendidos entre 20 y 24 años registran una incidencia de 306 casos por cada cien mil habitantes, y de 25 a 29 años, la cifra se sitúa en 168 contagios.



En la última semana se han detectado 131 contagios nuevos en la capital cacereña, la mayoría de ellos asociados al centro de salud Manuel Encinas, con 50 casos; el Sebastián Trabas del Nuevo Cáceres, con 23 contagios; y el centro de salud de Mejostilla, donde se han detectado 21 nuevos contagios, la mayoría de ellos jóvenes.



Los datos los ha dado a conocer este viernes el portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha vuelto a hacer una llamada a la responsabilidad ya que estos nuevos casos están asociados a grupos de jóvenes y a fiestas privadas relacionadas con las graduaciones o el fin de curso.



Licerán ha vuelto a incidir en la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias y no quitarse la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Asimismo, ha animado a la población, especialmente a los jóvenes, a que acudan a los cribados masivos que se realizan por la tarde, en horario de 15,30 a 20,00 horas, en el Punto de Atención Continuada (PAC) del Hospital Virgen de la Montaña porque con ellos se detectan asintomáticos y se frena la expansión del virus.



Respecto a las declaraciones del consejero de Sanidad, José María Vergeles, de si la región superaba la media de 150 de incidencia se podría "desescalar" en las medidas, el portavoz ha dicho que se adoptarán y se respetarán las normas que dicten las autoridades sanitarias, y ha vuelto a pedir "responsabilidad ciudadana" para que no se vuelva atrás y "poco a poco" se puedan controlar los brotes y no sigan evolucionando.