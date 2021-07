PSOE de Casas del Monte reclama medidas para reducir velocidad en la CC-136

Ep

El PSOE de la localidad cacereña de Casas del Monte ha reclamado al Ayuntamiento la instalación de elementos seguros y homologados para reducir la velocidad en la CC-136, ante las quejas de los vecinos que piden que se limite la velocidad en la carretera que une el municipio con Segura, y ante el "caso omiso" del actual alcalde, Pedro Sánchez, del PP, apoyado en el gobierno por el partido Con Distinto Motivo (CDM).

Al respecto, el Grupo Municipal Socialista ha presentados varios escritos en el ayuntamiento sobre la inviabilidad de los elementos disuasorios instalados, sobre su inconveniencia y, sobre todo, por no estar homologados.

"No entendemos como el alcalde y los miembros del CDM no actúan de inmediato sobre esta irregularidad. Los sistemas utilizados para evitar que los coches corran demasiado por esta carretera no están homologados y el alcalde no aclara por qué se ha gastado dinero público en adquirir algo que no puede poner al no estar homologados y poner en riesgo vidas de los vecinos", ha señalado la portavoz del PSOE Casas del Monte, Amaia Blanco.

En un escrito del pasado 10 de mayo, el PSOE solicitaba acceso a la información sobre el proceso de compra de los reductores de velocidad, certificado de homologación, si existiera, de los mismos y el proyecto de ejecución de la obra, demandas sobre las que no han tenido aún contestación.

El pasado día 28 ha vuelto a solicitar la información y, de no obtenerla, el PSOE local estudia la interposición de una denuncia ante la fiscalía para que se aclaren los motivos por los que el alcalde decide poner unos elementos no homologados y no facilitar la información correspondiente.

"Son muchas las quejas de los vecinos sobre estos reductores de velocidad que están mal puestos, no ocupan el total del ancho de la vía y se da la imprudencia por parte de conductores de pasar por la zona de aparcamiento o la acera rasante existente", ha explicado Blanco.

Junto con ello, añade que "ya se han dado varias situaciones de riesgo para los vecinos y nos preguntamos qué tiene que pasar para que este ayuntamiento cumpla la normativa existente".

Para intentar encontrar una solución a la "inacción" del actual gobierno municipal, la portavoz socialista junto a la otra concejala socialista, Nieves Granado, se han reunido con el diputado provincial de Infraestructuras, Luis Fernando García Nicolás, a quien han trasladado cuál es la situación actual, informa el PSOE provincial de Cáceres.