Unidad Cirugía Mayor Ambulatoria Plasencia permite bajar 66 días tiempo medio de espera

Así, ahora tras la puesta en marcha de dicha unidad el tiempo medio de espera para operarse en el Área de Salud de Plasencia se sitúa en 177 días, por debajo de lo establecido en la Ley de Tiempos de Respuesta Sanitarios, y que "no se conocía cuando no existía esta unidad de cirugía mayor ambulatoria".



Dicha unidad, en cuya obra de acondicionamiento de toda la planta el SES ha invertido 78.000 euros y más de 280.000 euros en equipamiento, cuenta, además de zona de esterilización y de circuitos de sucio y de limpio, con dos quirófanos que permiten una "importante actividad".



De este modo, lo ha explicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles, antes de visitar el Servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y el Servicio de Diálisis del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, y que son tal y como ha resaltado dos unidades asistenciales "importantes" que llevaban "bastante tiempo en proyecto" y que ya están en funcionamiento.



Sobre la Unidad de Hemodiálisis, que es también "muy reclamada", tiene 12 puestos, lo que permite poder utilizar puestos para crónicos en su mayor parte, aunque si se requiere una diálisis aguda se podrá emplear alguno de los mismos para ello.



Además, hay dos puestos dedicados exclusivamente a aquellos pacientes que además de la enfermedad renal están infectados por algún tipo de hepatitis o tienen alguna infección que puede ser transmisible, y por lo que no deben mezclarse circuitos para evitar infecciones en otros pacientes.



Con ello, esta unidad cuenta con espacios de consulta, y además también con un apartado de entrenamiento de la diálisis peritoneal, ha resaltado Vergeles, quien ha explicado que el acondicionamiento de toda la unidad de diálisis se cifra en un coste de inversión de entre 200.000 y 250.000 euros entre equipamiento, obra civil, etcétera.



Por otra parte, el consejero ha defendido que el Área de Salud de Plasencia "necesita seguir creciendo". "Tenemos encima de la mesa un concurso que ya se va a adjudicar para construir el segundo búnker y poner en marcha el acelerador lineal sin parar la radioterapia, que era de una de las peticiones que hacía la Asociación Oncológica Extremeña", ha explicado.



También ha apuntado que los espacios de Urgencias "hay que renovarlos para hacerlos muchísimo más accesibles y adecuadas a las necesidades", y se "tocará" todo lo relacionado con el bloque quirúrgico.



Igualmente, "encima de la mesa" hay otros proyectos, ya que se ha podido recuperar todo el espacio que legalmente no se podía utilizar por no haber llegado a un acuerdo con la constructora que estaba haciendo la obra, y ahora que ya se pueden utilizar se va a intentar "hacer otro tipo de unidades que permitan modernizar los procesos de atención y sobre todo hacer más funcionales las unidades".



Al mismo tiempo, ha explicado Vergeles que la pretensión de la Administración sanitaria es que el Hospital de Plasencia trabaje "en un futuro" de forma "muy coordinada" con las otras dos áreas de salud del norte de Cáceres, y que "incluso se formen equipos que sean positivos para la atención a los pacientes, que le den una idea de continuidad y de la oferta de una cartera de servicios con la mayoría de especialidades que pueden disponer en cualquiera de las áreas".



De igual modo, se pretende que este modelo sea "un atractivo también para los profesionales porque se pueden venir a unas áreas donde se van a desarrollar profesionalmente mucho más que si lo hacen en un hospital más pequeño".