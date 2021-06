Cáceres Viva se plantea como objetivo político entrar en todas las instituciones

Ep.



El partido provincial Cáceres Viva, que comenzó su andadura política en diciembre de 2019 como plataforma ciudadana, ha iniciado su carrera electoral de cara a las próximas citas con las urnas con el objetivo de entrar en todas las instituciones para luchar por el desarrollo socioeconómico de la provincia, acabar con los desequilibrios territoriales, frenar la despoblación del mundo rural y "aumentar la calidad de vida, el progreso y el bienestar de los cacereños".



Así lo ha indicado el presidente de la formación política, Francisco Alcántara, en una rueda de prensa que ha servido para presentar la nueva sede del partido, situada en el número 1 de la avenida Clara Campoamor, en pleno centro de la ciudad.



Alcántara, actualmente concejal no adscrito del Ayuntamiento de Cáceres y cofundador del partido tras su marcha de las filas de Ciudadanos (Cs), ha definido Cáceres Viva como un "partido de centro, reformista y socio-liberal" en el que "no tienen cabida las personas con cruzadas individuales" con "ideologías extremas" o "los que ven en la política su inserción profesional", ha dicho.



"Somos independientes porque lo es el propio partido y porque cada uno de sus miembros no necesita de la política para vivir, y esto es una baza diferenciadora importantísima que creemos que tendrá su demanda en cuanto al resultado electoral", ha apuntado.



El objetivo que se plantea de cara a los comicios municipales y autonómicos de 2023 es conseguir escaños en el mayor número posible de ayuntamientos y en la Asamblea de Extremadura. Además, anuncian que se presentarán a las elecciones generales para conseguir entrar en el Congreso de los Diputados, donde ya se sienta un diputado de 'Teruel existe', una formación que sirve de ejemplo a Cáceres Viva como modelo a seguir.



Aunque las listas electorales las conformará un comité del partido, Alcántara entiende que en ellas deben estar presentes las personas que ahora están trabajando para impulsar la formación, por lo que descartan un proceso de primarias. "No somos un partido asambleísta pero tampoco presidencialista ni personalista, aunque sí tenemos un liderazgo", ha aclarado en la rueda de prensa.



A la pregunta de cuál sería el puesto que él ocuparía, ha respondido que "lo lógico" es que encabece la lista a la Asamblea de Extremadura, una institución donde Cáceres Viva defenderá "acabar con los desequilibrios entre las dos provincias extremeñas", empezando por un reparto paritario del número de escaños sin tener en cuenta la población, como ya se hace en el País Vasco donde todas las provincias tienen el mismo número de diputados regionales.



CAPTACIÓN DE SOCIOS



"Estamos impulsando este nuevo partido para hacernos eco del hartazgo de la sociedad cacereña sobre la clase política, tanto la que representa el bipartidismo como aquellos que se llamaron los nuevos partidos que, en un tiempo récord, han adoptado los mismos vicios de los partidos tradicionales y se han convertido en un chiringuito de amiguetes que solo persiguen el interés particular", ha espetado Alcántara.



Así, desde que Cáceres Viva se erigió en partido político el 7 de agosto de 2020 se ha ido constituyendo su estructura interna y se han realizado trabajos de expansión territorial hasta llegar a tener presencia en la actualidad en 48 municipios de la provincia, en algunos de los cuales se han fundado gestoras locales.



En la actualidad cuentan con 60 afiliados, un número escaso pero que no preocupa a sus dirigentes porque el periodo de captación ha comenzado hace dos meses y consideran que es a partir de ahora cuando "hay un amplio hueco que llenar", ha dicho Alcántara, en alusión a la captación de los "desencantados" de otros partidos u organizaciones sociales.



Para iniciar esa campaña de captación esta tarde a las 19,00 horas instalarán una mesa informativa para afiliados, simpatizantes, entidades y ciudadanía en general en el Paseo de Cánovas, en frente de la estatua de Muñoz Chaves, y habrá una jornada de puertas abiertas para conocer la sede, respetando las medidas sanitarias vigentes.