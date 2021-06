Diputación Cáceres cree que "no habrá problemas" en abrir las zonas de baño este año

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, tras la reunión que ha mantenido este miércoles con representantes de la Confederación Hidrográfica del Tajo, como el Comisario de Aguas, Javier Riaño, el responsable de Dominio Público, Tomás Ángel Sancho y el subdirector general de Infraestructuras, Daniel Sanz.



En su intervención, Carlos Carlos ha reiterado el compromiso de la Diputación de Cáceres para poner a disposición medios "técnicos y económicos" para legalizar las zonas de baño de la provincia que tengan problemas de autorización.

Según el responsable de la institución provincial, "la Confederación ha recibido de buen agrado que sea la Diputación el ente intermedio que tenga el contacto directo con ellos para que se coordine desde la Institución provincial", para que de esta forma "se hagan los informes técnicos necesarios que precisen las zonas de baño que están pendientes, en muchos de los casos, de trámites administrativos para obtener la autorización por parte de la Confederación".

Así, Carlos Carlos ha mostrado su satisfacción porque "en ningún momento" la Confederación Hidrográfica del Tajo ha mostrado que vayan a ser rotundos a la hora de cerrar las zonas de baños".



Junto con ello, ha matizado que, de todas las solicitudes que han recibido de todas esas zonas de baño en cuanto a la legalización, "algunas están pendientes del informe del impacto ambiental y, por lo tanto, no han tenido una resolución ni favorable ni en contra, sino que están pendientes de completar los expedientes", ante lo que ha llamado a la tranquilidad porque "las zonas de baño van a estar abiertas durante el 2021 y llegaremos al 2022 con el máximo número de zonas de baño legalizadas".



El presidente de la Diputación de Cáceres ha informado que este mismo jueves presentará una instancia a la Comisaria de Agua para que remitan a la Institución Provincial todas las zonas que tienen detectadas como posibles zonas de baño y, a partir de ahí, ver la situación en la que se encuentran cada una de ellas "ya que no todas tienen la misma problemática", ha explicado.



Según Carlos, "hay 70 solicitudes de zonas de baño a nivel provincial que, en muchos casos faltan documentos en los expedientes y la Confederación celebra que sea la Diputación quien coordine la situación", tras lo que ha reiterado que "no va a haber problemas para abrir las piscinas en el 2021 ni en lo sucesivo con el compromiso puesto sobre la mesa de la Diputación de Cáceres".