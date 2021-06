El Colegio de Médicos de Cáceres reconocerá como Colegiado de Honor a Carmen Romero, presidenta de la Asociación Española contra del Cáncer (AECC) de Cáceres.

A través de una nota de prensa, la institución colegial ha recalcado que, debido a la situación actual con motivo de la pandemia del coronavirus, por segundo año consecutivo los actos del Día de la Profesión Médica del Colegio de Médicos de Cáceres serán suspendidos.

No obstante, durante el mes de junio se han organizado tres actos con aforo reducido, dos en Cáceres y uno en Plasencia, para entregar los premios y distinciones que cada año concede el órgano colegial y reconocer a los médicos que han alcanzado este año y el anterior su jubilación, los que cumplen 25 años de colegiación en Cáceres y a los residentes que se han incorporado a familia médica.

En esta ocasión, se otorgará, entre otros, la distinción de Colegiado de Honor a Carmen Romero como reconocimiento a la labor desarrollada como presidenta de la AECC en Cáceres. Además se entregarán las medallas al mérito colegial a los doctores José Luis Mañas Núñez, Josefa Marín Guerrero, Elías Corbacho Pérez, Guadalupe Rodríguez, Ángel Ligero Domínguez, Eugenio Hernández Antequera y Miguel Turégano Yedro por su contribución a la "relevancia, prestigio y reputación" del ejercicio de la actividad profesional médica.

Por otra parte, recibirán las distinciones colegiales los doctores Alfredo Caro Mancilla y Miguel Ángel Abad Hernández en reconocimiento a su "compromiso en aras de la mejora en el ejercicio de la profesión médica en materia de ética y deontología".

Asimismo tendrá lugar la entrega del Premio Mejor Expediente Universitario de Estudios de Medicina a Adolfo Alejandro Cabanillas Cabral, hijo del colegiado Adolfo Cabanillas Jado.

También el Primer premio al Mejor Artículo Científico publicado en el año 2020 al doctor Juan F. Sánchez Muñoz- Torrero por su trabajo publicado en la Revista de Clínica Española bajo el título 'Effectiveness of body roundness index in predicting metabolic syndrome: A systematic review and meta-analysis'.

Mientras, el segundo premio al Mejor Artículo Científico irá a parar al trabajo publicado en el año 2020 en la Revista Journal of Clinical Medicine por la doctora Carolina Morgado Águila por 'Vitamin D Receptor Polymorphisms and Non- Melanoma Skin Cancer Rosk: A Case- Control Study'.

El Premio a la Mejor Comunicación en formato Póster en Congreso Nacional o Internacional de Medicina Hospitalaria o Atención Primaria ha sido para el doctor Pablo Ayala de Miguel por su trabajo 'Correlation between development and grade of inmunerelated toxicities and outcomes during treatment with inmune checkpoint inhibitors in non-small cell lung cancer patients'.

Asimismo, el Premio Mejor currículum MIR ha recaído en Pablo Ayala de Miguel y a la doctora María Murgui Rodríguez, mientras que el Premio a la Mejor Tesis Doctoral defendida en el año 2020 ha sido para el colegiado Antonio Sánchez Fernández bajo el título 'Estudio de la asociación de polimorfismos genéticos del gen GREB1 con la salud ósea en mujeres postmenopáusicas'.

También, y en relación a los premios del III Concurso de Imágenes Radiológicas, el primer premio ha recaído en el doctor Ignacio Díaz Villalonga por su trabajo titulado 'La sombra del coronavirus', el segundo en la doctora María Beltrán Moreno por su imagen 'Masa fantasma' y el tercero en el doctor Luis Gerardo Smith Vielma por 'Noche loca'.

Por otra parte, el Primer Premio del Concurso de Fotografía 'Vivir Sanando' ha ido a parar al doctor Enrique Gavilán Moral por su imagen 'Como si no hubiera ahora mismo nada más importante en el mundo' y el Premio al Mejor Proyecto Sanitario de Desarrollo y Solidaridad durante 2020 ha reconocido al 'Proyecto para la adquisición de un autoclave sanitario, lámpara de infrarrojos, equipo de ultrasonido y material de seguridad sanitaria fungible para la Casa Familiar Virgen de la Montaña de Cáceres' de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca.

Asimismo, el accésit al Mejor Proyecto Sanitario de Desarrollo y Solidaridad durante 2020 ha reconocido el proyecto 'Alimentos para la Esperanza' que la Obra Social la Milagrosa lleva a cabo en el Comedor Social del Adarve del Cristo de Cáceres.