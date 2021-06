Detenido un hombre sin carné de conducir en un control de tráfico en Cáceres

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre que no tenía carné de conducir por hacerse pasar por su hermano cuando fue intervenido en un dispositivo de control de vehículos establecido en una carretera de acceso a la ciudad de Cáceres.



En concreto, los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo cuya conducción "varios kilómetros antes, ya había levantado las sospechas de una patrulla de la Guardia Civil", y al serle requerida su identificación, el conductor y único ocupante del vehículo, indicó verbalmente su identidad aseguraban que no llevaba encima ningún documento de identificación.



En ese momento, los agentes realizaron las correspondientes comprobaciones a través de una tablet con acceso directo e inmediato a las bases de datos de la Guardia Civil, de reciente incorporación al servicio de las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres y observaron que la fotografía sobre la identidad del conductor "no correspondía con la identidad que había manifestado".



Finalmente, el hombre acabó reconociendo ante los agentes que se había hecho pasar por su hermano, al carecer de permiso de conducción, por lo que fue detenido acusado de los delitos de usurpación de estado civil y contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.



El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de Guardia, de la capital cacereña.