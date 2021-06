Ayuntamiento Cáceres rechaza dedicar la Cruz de los Caídos a las víctimas del Covid

Ep

La sesión plenaria ha rechazado este jueves que la Cruz de los Caídos de la ciudad se dedique a la memoria de todos los cacereños desaparecidos a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

La moción ha sido apoyada por los siete concejales del PP y los tres concejales no adscritos Teófilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz, mientras que PSOE y Unidas Podemos han votado en contra y Ciudadanos (Cs) se ha abstenido, por lo que ha sido rechazada con doce votos en contra, diez a favor y tres abstenciones.

La propuesta pretendía acabar con el debate que ha surgido en la ciudad sobre la retirada o el mantenimiento del monumento situado en la plaza de América de la capital cacereña, ante la petición de algunas organizaciones de que se traslade al cementerio en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la postura de otra parte de la población de que permanezca en el mismo lugar.

Antes de la votación de la moción y tras un debate con reproches entre unos y otros, el alcalde Luis Salaya, ha pedido "sosiego" para afrontar este asunto porque "tensiona" y "causa dolor" en la ciudad, y ha aclarado que no existe ninguna orden de retirada ni requerimiento que afecte actualmente a la Cruz.

En la defensa de la moción, el concejal no adscrito Teófilo Amores se ha referido a que el monumento, que fue erigido hace 83 años, "quedó libre de cualquier baldón franquista" porque el ayuntamiento gobernado por el PSOE decidió en 1986 descontextualizar de un modo oficial el monumento de su dedicatoria original y dedicarla a la memoria de todos los fallecidos en la Guerra Civil española, sin exclusión.

"En este monumento, no existe ni una placa, ni un escudo, ni una inscripción que exalte el franquismo", ha defendido Amores, que ha abogado por mantener la cruz en contra de lo que piden algunas asociaciones que piden su traslado o demolición en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Así, ha recordado que "a nadie se le ha ocurrido" derribar edificios como el de los sindicatos o las casas realizadas en época franquista y se han limitado a quitar las placas que hacían alusión a ella. "No ofende a nadie como a nadie ofenderá el Buda de 40 metros que se instalará en el cerro Arropez", ha zanjado.

Los concejales proponentes recuerdan que han transcurrido 84 años desde su construcción, y que la Cruz no tiene una connotación ni franquista ni religiosa.

Por todo ello, entienden que resulta fuera de lugar seguir relacionando al monumento con acontecimientos sucedidos hace casi un siglo y por ello consideran que la Cruz debe dedicarse a la memoria de todos los cacereños que han perdido su vida a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Las intervenciones las ha cerrado el portavoz del PP, Rafael Mateos, quien ha explicado que la intención de los proponentes era descontextualizar el significado franquistas de la Cruz para "zanjar de una vez por todas el debate de su retirada".

"Zanjar un debate que no está en la calle porque el cacereño no ve prioritario ni necesario el traslado de la Cruz, ni lo ve como un símbolo franquista", ha reiterado.

La moción ha sido rechazada por el PSOE, cuyo concejal José Ramón Bello ha defendido que le "genera dudas" y es "poco ejemplar", porque "utiliza el coronavirus como escudo para maquillar la moción presentada hace seis meses".

En su intervención, se ha referido al Jardín de la Memoria del Parque del Príncipe y al acto de la Medalla de Cáceres en los que ya se homenajeó a las víctimas y "no se déjo a nadie atrás". Por ello, ha pedido que se reconsiderara la moción y no permitan que ningún afectado se sienta fuera o excluido.

Por su parte, el concejal de Unidas Podemos, Raúl Martín, cuyo grupo también ha votado en contra, ha señalado que la moción "intenta maquillar el pasado" porque la decisión de instalar la Cruz no lo hizo el "legítimo" Ayuntamiento de Cáceres, al tiempo que ha abogado por el traslado de la Cruz al cementario y que se erija en su lugar un monumento a "todas las víctimas" de la pandemia y no solo a los de la creencia cristiana, ya que el símbolo de la cruz no lo comparten el resto de confesiones religiosas.

Mientras, el concejal de Cs Antonio Ibarra ha indicado que la retirada de la Cruz "sería una equivocación" porque "es un bien inventariado, protegido, y un elemento patrimonial que no se debe retirar". Además, considera que podría provocar un problema de concordia en la ciudad.

EN CONTRA DE LOS INDULTOS

El Pleno ha aprobado, sin embargo, otra moción presentada también por el PP y los concejales no adscritos Teófilo Amores, Francisco Alcántara y María del Mar Díaz, para exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición.

Con los votos a favor de los proponentes y los tres concejales de ciudadanos, la moción ha salido adelante al conseguir los 13 votos necesarios. PSOE y Unidas Podemos (12 concejales en total) han votado en contra.

En la moción, se propone instar al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado no sólo la Carta Magna sino también otras leyes españolas y que pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.

Asimismo, se expresa el respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en nuestro país; y manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo.