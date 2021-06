Las terrazas de la parte baja de la Plaza Mayor de Cáceres se reordenarán

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha anunciado que las terrazas situadas en la parte baja de la Plaza Mayor de Cáceres se reordenarán para delimitar el espacio de cada establecimiento y se reducirá el número de mesas para garantizar las zonas de paso de peatones y para evitar aglomeraciones de gente, ya que los establecimientos deben ocupar un espacio público exterior proporcional al que ocupen en su interiory además deben dejar hueco para que puedan pasar los peatones.



La decisión se ha tomado tras las quejas de los vecinos por los problemas de ruido que se producen al concentrarse mucha gente en esta zona que, en algunos casos, están sentados en los veladores y en otros están de pie consumiendo alcohol, algo prohibido pero cuya práctica también se ha acentuado estos días debido a la celebración de las diferentes fiestas de graduaciones de estudiantes que se están sucediendo en la ciudad.



Los vecinos de esta zona se han quejado de estas molestias de ruidos y el alcalde ha anunciado que la Policía Local intensificará la vigilancia para hacer cumplir tanto la normativa Covid como la Ley de Convivencia y Ocio que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública.



"Estamos de acuerdo en la queja y les agradecemos a los vecinos que nos la hayan hecho llegar", ha espetado el regidor a preguntas de los medios sobre este asunto tras la visita que ha realizado al mercado de Ronda del Carmen por el 25 aniversario de su inauguración.



Salaya ha resaltado que, aunque no hay un problema de terrazas desordenadas como en otras épocas, sí provocan un problema de paso en el rincón izquierdo inferior de la plaza, donde "algunas van a tener que reducirse un poco" para evitar ruidos y aglomeraciones. Se estima que en esta zona pueda haber instaladas unas 400 mesas.



Asimismo, ha pedido "responsabilidad" a los hosteleros y ha anunciado una mayor vigilancia policial porque "no es de recibo lo que sucede en ese rincón de la plaza" desde hace algunos fines de semana.



"Llevamos trabajando varias semanas en eso y espero que podamos atajarlo lo más amistosamente posible y si no, pues como siempre si no se puede hacer por las buenas, lo hará la policía los próximos fines de semana", ha sentenciado.

Salaya no descarta interponer sanciones de reducción de horario de apertura a los locales que incumplan la normativa, tal y como se ha venido haciendo en los dos últimos años.



El alcalde ha achacado el problema a que "no se ha definido el espacio que deberían ocupar la terrazas" y por eso ahora se decidirá desde dónde y hasta dónde se pueden colocar las mesas de cada establecimiento en esa zona concreta.



"El que no haya paso es un problema y lo que sucede de gente bebiendo en la calle es otro asunto aunque acabe provocando el mismo problema de ruido y molestia a los vecinos de esa zona", ha aclarado el regidor en alusión a las quejas de los residentes por ruidos, que se han agravado estos días por las graduaciones.



No obstante, Salaya cree que "es mejor atajar el problema aunque sea un asunto puntual porque lo que se excede en un fin de semana puntual se acaba normalizando y no es lo que queremos".

Y, el alcalde ha insistido en que "hay que conciliar el ocio con el descanso sin perjudicar a la hostelería pero cumpliendo las normas".