Diputación Cáceres llevará al Pleno de julio el estudio económico gestión de Casa Pereros

La Diputación de Cáceres va a llevar al Pleno ordinario del próximo mes de julio el estudio económico que se ha realizado para conocer los gastos de gestión del nuevo Centro Internacional de Estudios Charo Cordero, que se abrirá en la reformada Casa Pereros.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha explicado que ese documento se ha estado elaborando como paso previo a la adjudicación de la gestión del centro. Una vez se apruebe, se redactará el pliego de condiciones administrativas para sacar a concurso la gestión y que las empresas que lo deseen puedan presentar sus ofertas.



Con todos estos trámites, el nuevo centro no estará abierto para el curso 2021/2022 como residencia de alumnos pero sí podría usarse ya como centro administrativo o como sede para la realización de algún curso de formación universitaria, una vez ha recibido el visto bueno de la Universidad de Extremadura (UEx) como centro homologado y adscrito a la universidad extremeña, algo que se otorgó el pasado mes de mayo.



Carlos Carlos ha respondido así a preguntas de los medios sobre las críticas vertidas por el PP debido al retraso en la apertura de este centro, y ha indicado que los 'populares' tienen "un desconocimiento total y absoluto" de la gestión administrativa de las instituciones y de los plazos que hay que seguir.



El presidente de la institución provincial ha recordado que cuando se recepcionó la obra de la reforma se dijo que "se intentaría que estuviese funcionando en este curso", pero "hay un trámite administrativo con unos plazos que no nos podemos saltar", ha dicho.



Así, el centro ha tenido que ser homologado y autorizado como centro de formación universitario idiomático por la Universidad de Extremadura (UEx), una solicitud que se cursó con la contestación por parte del Rectorado de la UEx el pasado 14 de mayo. "Por lo tanto hay un cumplimiento de los plazos y de las exigencia legales que marca la normativa para poder poner en funcionamiento el centro, ha resaltado Carlos Carlos.



En el Pleno ordinario de abril se aprobó definitivamente el nombre de la presidenta Charo Cordero y a partir de ahí y de la homologación por parte de la UEx, se empezó a trabajar en la elaboración de un pliego de condiciones administrativas que regule el procedimiento ya que la gestión será indirecta, y la empresa que resulte adjudicataria tendrá que equipar el centro.



"Ese pliego de condiciones administrativas tiene que recoger también las condiciones económicas de renta de aquellos alumnos que van a residir en ese centro, qué tipo de becas y qué cuantía va a dar la diputación y qué número de plazas becadas se sacarán", ha añadido.



En todo este tiempo se ha hecho ese estudio económico del funcionamiento basado en otros centros de semejantes características y capacidad que hay en otras provincias para conocer cuál es la realidad del funcionamiento de ese tipo de centros, según ha explicado el presidente.



"El PP demuestra un absoluto desconocimiento de los procedimientos administrativos y de la gestión administrativa de la diputación", ha insistido, que ha añadido que el estudio económico que es "esencial" se tendrá en este mes de junio y la planificación es que vaya al Pleno del mes de julio y, después, se abrirá el plazo para que las empresas interesadas presenten ofertas.



En el momento que esté adjudicado, la empresa tiene que equipar el centro y después se podrá iniciar la actividad "si no como residencia, sí como centro administrativo", ha explicado el presidente. "Los plazos son los que son y están marcados en los procedimientos y en las normas", ha recalcado el presidente.



La intención es que se desarrollen en el centro cursos de verano de la UEx, formación universitaria e idiomática a nivel europeo, etc, que es lo que viene marcado en el convenio con la UEx.



Cabe recordar que el edificio, antiguo Colegio Mayor Francisco de Sande, lleva cerrado desde 2014 cuando el Gobierno provincial del PP decidió reformarlo para crear un museo. Con la vuelta del PSOE, se retomó la idea de remodelarlo pero para que siguiera siendo residencia estudiantil y ampliar sus funciones a centro de estudios.