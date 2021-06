PP y ediles no adscritos proponen que Ayuntamiento Cáceres se pronuncie contra indultos

El Grupo Municipal del PP y los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Cáceres, Teófilo Amores, Francisco Alcántara y María del Mar Díaz, presentan una moción al Pleno de este jueves, día 17, para exigir al Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición.

En la moción se propone instar al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos que han vulnerado no sólo la Carta Magna sino también otras leyes españolas y que pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.

Asimismo, se expresa el respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia en nuestro país; y manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo.

En la moción se recuerda que en octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de "separar esta comunidad autónoma del resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta Magna". Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal república catalana.

Por ello, dos años después los impulsores de estos actos fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión así como a penas de inhabilitación. El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de sedición y/o malversación.

El texto de la moción recoge que en el momento de conocerse la sentencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "garantizaba tanto a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se iba a cumplir en su totalidad" puesto que "nadie está por encima de la ley".

"Y ahora, en 2021, el presidente Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino que han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos", añade la moción.

Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto, el alto tribunal, en un informe, aprobado por la unanimidad de sus miembros, explica que lo que pretenden "es retorcer la naturaleza del indulto".

Los concejales del PP y los no adscritos consideran que el Gobierno "está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia".

Por último, el texto destaca que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera intención del Gobierno al defender el indulto, que "no es otra que su mera supervivencia política", al recordar que "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".

E instar al Presidente del Gobierno a comparecer en el Congreso de los Diputados en un pleno monográfico para explicar su intención de conceder el indulto a los condenados por la convocatoria de un referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una república catalana independiente.