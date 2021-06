Las primeras Picotas del Jerte con Denominación de Origen Protegida salen al mercado

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte ha comenzado a certificar las primeras Picotas de las cuatro variedades certificadas, que son Pico Limón Negro, Pico Negro, Pico Colorado y Ambrunés, esta última, "la más apreciada por ser la que más tiempo madura en el árbol al sol, y por tanto es la más dulce".



Así pues, la presidenta del Consejo Regulador de la DOP, Clara Prieto, ha explicado que la previsión de campaña de Picotas "será de unos 7.000 millones de kilos de una excelente calidad".



En concreto, la máxima calidad que garantiza la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es muy fácil de encontrar en cualquier frutería gracias a la contraetiqueta que acompaña cada caja de cerezas y picotas procedentes del Valle del Jerte.



Además, la certificación de las primeras Picotas de la DOP Cereza del Jerte coincide con la celebración, por primera vez, del Día Internacional de la Picota, con el objetivo de "dar a conocer las características de este preciado fruto", como que se desprende de su péndulo de forma natural; tiene mayor vida útil (más de dos semanas en frío) y aunque es pequeña, tiene mucho sabor.



Cabe destacar que en los meses de mayo y junio, las cerezas y picotas del Valle del Jerte se convierten en la "fruta por excelencia del verano", y junto con las numerosas propiedades que contienen, se convierten en un "ingrediente perfecto para incluir en el postre o la merienda de niños de todas las edades".



IMPORTANCIA EN LA DIETA



Y es que las cerezas y picotas del Jerte encontramos un alto contenido en flavonoides, así como en vitaminas A y C, propiedades que previenen la degeneración celular, por lo que incluirlo en la dieta desde pequeños ayuda a prevenir enfermedades degenerativas neuronales.



A su vez, constituyen un buen cúmulo de minerales como el hierro, el calcio, el fósforo o el potasio y de oligoelementos que previenen la anemia y cualquier tipo de carencia que suelen aparecen durante los primeros años de la niñez, según informa la DOP en una nota de prensa.



Las cerezas del Jerte son ricas en antioxidantes lo que, además de muy beneficiosas para la salud, estimulan los biorritmos de los niños ayudándoles a impulsar su actividad diaria y favorecer el sueño, y a pesar de ser uno de los frutos con menos calorías y menos grasos las cerezas tienen un alto aporte energético al producir sustancias como la serotonina y melatonina.



Asimismo, su alto contenido en fibra mejora el tránsito intestinal y ayuda a los niños en el proceso de la digestión, por lo que es recomendable aprovechar la temporada de cerezas del Jerte para incluirlas en su alimentación.



Las Cerezas y Picotas del Jerte son frutas pequeñas, perfectas para incorporar en la dieta de los niños puesto que son un alimento fácil de comer en cualquier sitio, esto les permite llevarlas al colegio, al parque o a la calle para merendar o almorzar sin necesidad de cubiertos como sí requieren otras frutas. Al mismo tiempo constituyen un sustituto saludable de la bollería en la merienda y de la típica manzana o pera que los niños pueden comer durante todo el año.



Por otro lado, el fruto de la cereza contiene azúcares de asimilación fácil por lo que son muy adecuadas para los purés y las papillas de los bebés, apunta la DOP.



Cabe destacar que el zumo de la cereza tiene un alto contenido en polifenoles que ayudan a controlar la inflamación y el dolor por su acción analgésica. Además, el zumo de cereza es una forma rápida y fácil de tomar para aquellos niños que no les guste comer fruta o que dispongan de poco tiempo para comerla. Por otro lado, el zumo de las Picotas del Jerte, al ser las que más dulzor acumulan, se convierte una bebida totalmente natural, con un color rojo muy intenso, que los niños encuentran divertida y dulce.



CULTIVO SOSTENIBLE



Todos esos cuantiosos beneficios que proporciona la cereza como fruto y que ayudan al sistema inmune a proteger el cuerpo contra enfermedades, se ven enormemente potenciados en las cerezas y picotas con Denominación de Origen Protegida del Jerte.



Esto ocurre en gran parte por el especial cuidado y mantenimiento de los cerezos del Valle y la recogida del fruto en la temporada que corresponde, lo que permite obtener unas cerezas y picotas más frescas que en los cultivos intensos de los invernaderos donde pierden gran parte de sus propiedades.



En el Valle del Jerte el cultivo de las cerezas se desempeña de una manera natural, tradicional y sin aditivos, lo que consigue que las cerezas y picotas tengan un sabor único y un altísimo contenido en vitaminas, oligoelementos, flavonoides, etc. Tras una cuidadosa selección a pie de árbol, de acuerdo a un riguroso control de calidad, sólo las mejores se identifican con el sello de la Denominación de Origen Cereza del Jerte.



Las Picotas del Jerte son un "producto exclusivo que se distingue por su sabor y dulzura", ya que son las únicas que se desprenden del árbol sin rabito, pero también se diferencian por su textura carnosa y más crujiente, su tamaño de un calibre de menor tamaño - comprende desde los 22 a los 28 milímetros- y su sabor más dulce y su color. Su cultivo natural y su recogida y tratamiento tradicionales multiplican sus propiedades y permiten que lleguen a los mercados en el momento óptimo para el consumo.

CONSEJO REGULADOR DE LA DOP CEREZA DEL JERTE

Cabe recordar que el Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos. Sus principales objetivos son difundir la imagen corporativa de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, así como promocionar el cultivo y la comercialización de cerezas de calidad.