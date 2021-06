PP-Cáceres critica retraso en ayudas a pymes y culpa al Gobierno de Salaya de no cumplir

Ep.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha criticado el retraso en las ayudas a pymes y autónomos de la hostelería, el turismo y el comercio que "siguen sin llegar", a pesar de que la concejala de Economía, María Ángeles Costa, dijo que "a finales de abril estarían las bases publicadas".

"A día de hoy no existen bases para que los empresarios puedan acogerse a las ayudas de tres millones de euros que, supuestamente, iba a poner en marcha el Ayuntamiento de Cáceres", ha dicho Mateos, que ha criticado que las "promesas" del Gobierno local "nunca se materializan".

Según Mateos esas ayudas "a día de hoy son una mentira", ya que se anunció que los tres millones provendrían del remanente de tesorería, fuera del presupuesto municipal de 2021, porque "era una vía más rápida", pero dentro de ocho días el presupuesto entrará en vigor "antes de que los cacereños reciban una sola ayuda de su ayuntamiento".

Por eso, ha subrayado que el Gobierno de Luis Salaya "se ha convertido en el Gobierno de la mentira", y ha puesto como ejemplo el tema de las ayudas que no se han convocado todavía.

"La situación en 2021 es mucho peor que la de 2020 porque el año pasado a estas alturas ya había bases publicadas y se estaban solicitando", ha reiterado el portavoz 'popular'.

También se ha referido al anuncio realizado el pasado viernes por el alcalde cuando dijo que las empresas que tengan deudas con las administraciones públicas no podrán optar a estas ayudas, por lo que "una vez más vuelve a incumplir su palabra", ha dicho Mateos.

En este sentido, ha recordado que muchas de las empresas recurren a estas ayudas porque, debido a su situación económica, no pueden hacer frente a sus pagos. "Si exigimos que estén al corriente de los pagos muchas de ellas ni siquiera podrán optar a las ayudas, si algún día se publican", ha manifestado.

"El alcalde vuelve a echar balones fuera y deja tirados a quien más lo necesita", ha insistido el portavoz, que recalca la "falta de voluntad" para ayudar a las pymes y autónomos, ya que en las ayudas del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) el propio ayuntamiento exime de estar al corriente del pago para poder acceder a las ayudas.

Así, Mateos ha pedido que se destine más dinero a las ayudas a pymes y autónomos, que se flexibilicen las condiciones y que se aprueben las bases con carácter urgente para que las empresas puedan optar a esas ayudas antes de que tengan que "echar el cierre a sus negocios" por la "falta de capacidad" del Gobierno local.

RETRASO CAMPAÑA COMERCIO

Respecto a la Mesa del Comercio, que se creó hace nueve meses para impulsar al sector, se sigue sin aprobar el documento base para poner en marcha una serie de medidas de ayuda a los comerciantes cacereños.

Un documento base que recoge, según ha dicho Mateos, muchas de las medidas que había propuesto el PP, entre ellas, una bajada de impuestos. Este retraso en la adopción de medidas influye también en las campañas de promoción del comercio local que se iban a poner en marcha antes del verano y que, según Mateos, tendrán que posponerse hasta el otoño.

"El problema es que hay muchos comerciantes que no pueden esperar", ha incidido, que ha calificado de "campañas fallidas" estas propuestas.

"El equipo de Gobierno de Luis Salaya no da la talla y está centrado en hacer chiquilladas... no ha sido capaz de poner en marcha una medida económica y no será capaz de generar empleo en los dos próximos años porque solo hacen anuncios vacíos que ellos mismos incumplen", ha añadido. "Nunca un Gobierno había estado tan despegado de la calle", ha concluido.