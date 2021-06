Cáceres mantendrá autorizaciones de ampliación de terrazas de hostelería hasta fin de año

Ep

Así, aunque se permita el cien por cien del aforo, el número de sillas y mesas en las terrazas no se modificará "de momento" pero los permisos para mantener esas ampliaciones decaerán a final de año. Será entonces, cuando los establecimientos hosteleros de la capital cacereña tengan que volver a sus situación inicial y no podrán ocupar el espacio público que se le concedió en aceras, bulevares e, incluso en algunos casos, en aparcamientos que se anularon para montar las mesas.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha explicado este lunes que lala filosofía con la que se tomó esa medida extraordinaria fue para que, aunque se redujera el aforo de los locales, se pudiera mantener el mismo número de mesas de los establecimientos "en la medida de lo posible".



La idea es mantener este periodo especial hasta final de año y, si los dato de la pandemia lo permiten, no renovar los permisos, según ha avanzado el regidor cacereño a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación en la Feria del Libro del Premio de Poesía 'Cáceres Patrimonio de la humanidad' y el libro de los premiados del décimo certamen de cuentos y leyendas Premio 'Antonio Rubio Rojas'.



"Se trata de seguir el criterio que ha anunciado ya el alcalde de Madrid y otros alcaldes de otras ciudades, y entendemos que es lo más lógico es mantener este periodo hasta final de año como fecha para recuperar la normalidad y recuperar también los espacios de paso de accesibilidad y espacio público que se han perdido durante este tiempo", ha resaltado.



No obstante, cuando decaigan las autorizaciones especiales, el hostelero que quiera mantener el espacio ampliado tendrá que solicitarlo por la vía habitual de concesión de terrazas y se estudiará cada caso para las posibles autorizaciones.