Cs pide formación para que entrenadores de escuelas municipales detecten bullying

El concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cáceres, Antonio Bohigas, ha realizado un ruego a la concejala de Juventud y Deporte, Paula Rodríguez, en la Comisión de Acción Comunitaria, para esta formación a entrenadores de escuelas municipales y monitores de campamentos de verano.

De esta forma también se puede detectar, incluso, algún problema de consumo de sustancias tóxicas o situaciones depresivas que desencadenen suicidios en gente joven, "un hecho que es un gran problema que actualmente tenemos en la sociedad".

Según el edil, "queremos buscar una acción, no para solucionarlo, ya que es un problema que necesita de ayuda profesional para su sanación, pero sí para la posible detección de cualquier tipo de problema y poder ponerlo en conocimiento de las personas adecuadas".

En este sentido, Bohigas ha defendido que los entrenadores y monitores pasan gran parte del tiempo con los niños con los que pueden llegar a tener una relación muy estrecha y ayudar a detectar este tipo de situaciones.

También, ha afirmado que "como profesional lo he vivido, y he detectado problemas y los he puesto en conocimiento de la familia y de las personas adecuadas".

Y, ha pedido que, desde el ayuntamiento, se lleve a cabo esta pequeña acción formativa "para poder detectar en un momento determinado un problema tan sumamente grave como este".