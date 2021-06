León quiere recuperar la provincia, pero descarta volver a ser presidente de la Diputación

Ep.



El presidente del PP en la provincia de Cáceres, Laureano León, que revalidará su cargo en el XIII Congreso Provincial que se celebra el 4 de julio al ser el único candidato, se plantea como meta en su próximo mandato conseguir el mayor número de alcaldías, incluida la capital cacereña, y recuperar la provincia para volver a gobernar en la Diputación de Cáceres, aunque descarta repetir de presidente de la institución, tras haberlo sido en la legislatura 2011-2015.



León, que ha presentado este miércoles su candidatura arropado por el presidente regional del PP, José Antonio Monago, y un gran número de diputados regionales, alcaldes y portavoces 'populares', ha señalado que afronta este nuevo mandato "con más ilusión, ganas y experiencia que nunca", y ha defendido que su candidatura "no es un proyecto personal" sino "global" porque en él "cabe todo el mundo". "Tenemos un partido con alma, raíces y acentos. Es un partido de muchos para todos", ha recalcado.



"Vengo a servir a la sociedad y a dar soluciones a la provincia", ha dicho el presidente que ostenta este cargo político desde 2004 y que no ha desvelado nombres de su futuro equipo. "Me presento con humildad, compromiso y capacidad de configurar un equipo muy valioso para recuperar la ilusión y la confianza de la sociedad porque tenemos un futuro complicado por delante", ha dicho León en su intervención.



Así, en los próximos cuatro años trabajará para "acabar con un gobierno incapaz de solucionar los problemas de los vecinos". "Hay que dar la cara por los que han trabajado para superar la crisis", ha subrayado, al tiempo que ha abogado por mejorar los servicios de los pueblos y garantizar la igualdad de oportunidades para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida.



León ha señalado que el PP de la provincia de Cáceres "es y seguirá siendo un partido fuerte, unido, cohesionado y abierto a toda la sociedad", que viene "a dar soluciones a los problemas de la provincia". Para ello, contará con un capital humano que recorrerá todos los pueblos de la provincia para "dar certezas a sus incertidumbres". "Es hora de poner punto y final a un desastre de gestión y de gobierno que está presidiendo la dejadez y el abandono", ha recalcado.



En su intervención se ha dirigido a Monago para decirle que "el futuro no está escrito" y le ha recordado que con él como presidente el PP llegó a gobernar la Junta de Extremadura. "Lo volveremos a hacer también de tu mano. Tienes el respeto, la consideración y el cariño del PP de Cáceres", ha señalado.



POLÍTICA CERCANA



Por su parte, Monago ha insistido en la "política cercana" que ha construido el PP en la provincia de Cáceres, y ha agradecido a Laureano León su carácter "dialogante" al ser capaz de "ofrecer una solución integradora para que todo el mundo se pueda encontrar a gusto en este proyecto".



"Nosotros solo somos un medio al servicio de un objetivo, no somos fines y el compromiso es de agradecer en estos momentos de zozobra e incertidumbre", ha dicho, al tiempo que ha abogado también por "ofrecer respuestas a la gente" para recuperar las instituciones de cara a las próximas citas electorales.



Así, ha recordado que el objetivo del PP es que Pablo Casado llegue la Moncloa, gobernar en Extremadura y también recuperar la Diputación de Cáceres, que ya fue gobernada por el PP de 2011 a 2015. "Queremos ser instrumentos para responder a los anhelos de la sociedad extremeña", ha concluido.