Diputación Cáceres presenta Red Centros de Identidad de Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo

La Diputación de Cáceres ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid la Red de Centros de Identidad de la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional. Se trata de cinco centros en torno a cuatro temáticas territoriales como el Castillo de Valencia de Alcántara, sobre primeros pobladores; el Conventual de San Benito en Alcántara y ermita de San Antón en Zarza la Mayor, ambas sobre Órdenes Militares; la Sinagoga de Valencia de Alcántara, en torno a la Cultura Sefardí y en Salorino, el Centro de Identidad de Memoria Viva.



En concreto, la red se enmarca en el proyecto Taejo Internacional Rede dentro del programa Poctep España-Portugal y es una más de las acciones que se están llevando a cabo para poner en valor los recursos de la comarca y avanzar hacia un desarrollo sostenible del territorio.



Así pues, la presentación de esta red de centros de identidad ha tenido lugar en el stand de Extremadura en Fitur por parte del presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, junto al vicepresidente tercero y diputado de Reto Demográfico, Álvaro Sánchez Cotrina, la diputada delegada de Turismo, Patricia Valle, y del presidente de la Mancomunidad Sierra de San Pedro y alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Píriz.



En este sentido, según ha explicado el presidente, la red pretende mejorar la competitividad turística de la provincia de Cáceres y de la Reserva de la Biosfera a través de la creación de nuevos recursos turísticos relacionados con la cultura y la identidad propias del territorio, además de mejorar la oferta turística existente.



"La Red de Centros pretende atraer a un turismo interesado en la cultura y la historia de la provincia de Cáceres", ha señalado Carlos Carlos. Para su creación se han invertido 387.413 euros (80% Unión Europea, 20% Diputación de Cáceres), e irán abriendo sus puertas próximamente.



La diputada de Turismo ha manifestado que con esta red de centros se pone en valor desde la prehistoria hasta la etnografía, pasando por las órdenes militares o la cultura sefardí, y ha destacado el carácter transfronterizo de la provincia cacereña, que adquiere un valor especial. "Esta provincia es Portugal y Portugal es Cáceres, y los visitantes pueden estar en dos países a la vez", ha resaltado.



Por su parte, el diputado y alcalde de Salorino, Álvaro Sánchez Cotrina, ha recordado que la Reserva de la Biosfera acaba de cumplir cinco años y se trata de un recurso que ofrece al visitante sostenibilidad, cultura, gastronomía, patrimonio, etc., tal y como informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



El presidente de la mancomunidad ha incidido en que esta red de centros enriquece la oferta, "era -ha dicho- algo que se hacía necesario, un recurso añadido al patrimonio que tenemos y que hará que el turista se vaya aún más satisfecho".



RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL



Cabe recordar que los primeros reconocimientos de este espacio fueron las figuras de Parque Natural, declarado por ambos países, ya que cuentan con idénticas características naturales. El otro es el que recibió en el 18 de marzo de 2016 por parte de la Unesco, declarando al territorio colindante a ambos parques Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional.



Se manifiesta de este modo el reconocimiento internacional de este espacio único por el alto grado de conservación de sus recursos naturales, patrimoniales y culturales, impregnado, además, de esa particular mezcla cultural fruto de la influencia de dos pueblos.



Desde el Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres, junto con el resto de socios del proyecto y en estrecha colaboración con los entes público-privados del territorio, se ha desarrollado en los últimos años un gran número de actuaciones que tratan de poner en valor los innumerables recursos de esta comarca única para seguir trabajando por un desarrollo sostenible del territorio. La Red de Centros de Identidad se enmarca dentro de dichas actuaciones.



RED DE CENTROS



El Centro de Identidad Primeros Pobladores situado en el Castillo de Valencia de Alcántara muestra al visitante los conjuntos megalíticos más importantes de Europa, no solo por el gran número de dólmenes y menhires que se han encontrado a ambos lados de la frontera, sino por el excelente estado de conservación de algunos de ellos.



Este centro de identidad pretende acercar al visitante al mundo de los primeros pobladores de Tajo Internacional, aquellos que se asentaron en este territorio entre el IV y el III milenio antes de Cristo y empezaron a darle forma al bosque mediterráneo con el fin de sacar provecho para su subsistencia gracias a los recursos naturales que le ofrecía y que progresivamente, a través de un uso sostenible del entorno, ha ido configurando lo que hoy conocemos como dehesa.



Los Centros de Identidad Órdenes de Caballería y La Encomienda de Peñafiel Iglesia del Conventual de San Benito en Alcántara y ermita de San Antón en Zarza la Mayor, está basado en las principales órdenes militares de la Península Ibérica en la Edad Media y especialmente de la Orden de Alcántara, cuya sede fue el Conventual de San Benito en el municipio de Alcántara.



Estas son las temáticas tratadas en estos dos centros que se complementan entre sí para ofrecer al visitante una idea del poder y la enorme importancia que tuvieron estas órdenes militares a nivel religioso, político, social e intelectual y cuya huella podemos seguir admirando en la arquitectura, las letras, la gastronomía, la estructura del territorio, entre otros muchos aspectos.



El Centro de Identidad Cultura Sefardí Sinagoga de Valencia de Alcántara está basado en la influencia de los pueblos que pasaron por la zona como la comunidad hispano-judía que dejó una huella aún palpable y que merece ser mostrada y puesta en valor. Los oficios que realizaban, sus rituales y objetos religiosos, sus fiestas, su idioma (el ladino), la estructura y significado del espacios que constituye la sinagoga, entre otros aspectos, dejaron vestigios en los espacios que habitaron, como las aljamas de Valencia de Alcántara, Alcántara y Brozas.



Muchas de las familias sefarditas que vivieron en este territorio se vieron obligadas a huir a Portugal tras el edicto, asentándose en las comunidades judías establecidas en Castelo de Vide, Castelo Branco o Belmonte, entre otros. Su influencia y legado convierten hoy en día a Tajo Internacional en un territorio donde la impronta sefardita sigue viva en sus calles, edificios, gastronomía, y en todo ese legado cultural e intelectual que esta comunidad dejó a su paso.



Por último, el Centro de Identidad Memoria Viva de Salorino aglutina la riqueza etnográfica y cultural de Tajo Internacional. A través de paneles ubicados en dos "estaciones museográficas" se muestran, por un lado, algunas de las fiestas, tradiciones, oficios populares y artesanos, manifestaciones del habla, así como elementos de la arquitectura popular. En la segunda estación, sobre un tramo del Cordel de Alcántara, los paneles hablan de la importancia y huella de la trashumancia en Tajo Internacional.



Cada panel lo complementan reproducciones de entrevistas a personas del propio territorio que cuentan sus saberes sobre cada tema tratado. Esta primera fase del Centro de Identidad de la Memoria Viva se asienta con el afán de ser la primera piedra de un gran proyecto que en un futuro pueda abarcar a todo el territorio, como un gran museo al aire libre, a través de murales, elementos museográficos y esculturas de gran formato, muestras de arte urbano, etc.