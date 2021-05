Ayuntamiento Cáceres pide reforma del polígono industria Las Capellanías con fondos UE

Ep

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves una moción en la que se pide que se soliciten fondos europeos para que se ponga en marcha un proyecto de renovación, ampliación y mejora del polígono industrial de Las Capellanías, con el fin de iniciar la transición ecológica y el desarrollo digital de este polígono que sufre importantes carencias en infraestructuras.

La propuesta, presentada por el PP, ha sumado el apoyo de todos los grupos políticos (PSOE, Ciudadanos y los tres concejales no adscritos) excepto Unidas Podemos, que se ha abstenido.

El portavoz de los 'populares', Rafael Mateos, ha asegurado que esta inversión "es más que necesaria ya que las condiciones actuales del polígono lo requieren y está discriminado con respecto a otros de la región, algo que se podría solventar con los fondos europeos".

Mateos ha señalado que la moción pide que se inste a la Junta de Extremadura a que integre dicho proyecto en los Programas Operativos o en las ayudas Next Generation EU. El objetivo es que este polígono industrial se modernice con mejores infraestructuras para los empresarios que están asentados allí y que "generan riqueza y empleo en Cáceres".

En este sentido, considera que la oportunidad que vivirá España al ser beneficiaria de una gran cantidad de fondos europeos debe también reflejarse en Cáceres porque es un "momento histórico" para pode conseguir esos fondos que impulsen el desarrollo industrial en la ciudad y el asentamiento de nuevas empresas.

"Estamos hablando de una parte muy importante del sector empresarial de nuestra ciudad, que genera cientos de puestos de trabajo y que necesita, ahora más que nunca, el respaldo, el apoyo y la apuesta de las administraciones", ha concluido.

En parecidos términos se han pronunciado los concejales que han apoyado la iniciativa como el concejal de Innovación, Jorge Villar, que ha ahondado en la idea de que "estamos en un momento histórico y los fondos deben ayudar a impulsar el desarrollo industrial".

Sin embargo, desde las filas de Unidas Podemos, el concejal Ildefonso Calvo ha planteado que reformar y modernizar el polígono acudiendo a fondos europeos "puede no ser ni lo más rápido ni lo más eficaz", y ha reprochado que ahora se quieran "resolver años de abandono con fondos europeos".

LEY DE DESPOBLACIÓN

Otra de las mociones debatidas en el Pleno ordinario de este mes de mayo, que ha comenzado como siempre con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia, ha sido la presentada por los ediles no adscritos, Francisco Alcántara y Mar Díaz, que piden a la Asamblea de Extremadura la elaboración de una Ley de Despoblación Extremeña.

La moción no ha salido adelante al no conseguir los apoyos necesarios. A favor han votado los dos firmantes, el PP y el concejal no adscrito Teófilo Amores, mientras que el PSOE y Ciudadanos han votado en contra, y Unidas Podemos se ha abstenido porque ha recordado que esta moción es irrelevante ya que se está tramitando en la Asamblea de Extremadura una en este sentido.

En el texto presentado por Alcántara y Díaz, se pedía una ley que implicara incentivos fiscales, apoyo a las empresas y mejora de los servicios educativos, de transportes, de comunicaciones y sanitarios para combatir la fuerte despoblación en nuestra región, especialmente en determinadas comarcas cacereñas.

Alcántara ha recordado la pérdida de población que está sufriendo la provincia de Cáceres, no solo en el medio rural, sino también en la capital cacereña, por la falta de oportunidades de empleo para la juventud.

PATENTE VACUNAS

También ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, PP, Unidas Podemos y dos ediles no adscritos, Francisco Alcántara y Mar Díaz, una moción en la que se pide el acceso universal a las vacunas y el reparto equitativo entre países, lo que conlleva la suspensión de las patentes de las vacunas. Ciudadanos y el concejal no adscrito Teófilo Amores se han abstenido.

La propuesta insta al Gobierno de España a que coopere a escala mundial y elimine los posibles obstáculos que impidan garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y se distribuyen luego a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo.