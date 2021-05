PP Cáceres asegura que presupuesto municipal 2021 "es el peor de las últimas décadas"

El PP en el Ayuntamiento de Cáceres ha asegurado que el Presupuesto que ha presentado el Gobierno local para 2021 "es el peor de la últimas décadas".

Las cuentas se han aprobado este miércoles en la Comisión de Economía, antes de su paso por el Pleno extraordinario de la semana que viene, con el voto en contra del PP, Ciudadanos y los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz.

El portavoz municipal de los 'populares', Rafael Mateos, ha dicho que "es incomprensible" que se hayan tardado seis meses en aprobar estas cuentas pues, "los presupuestos son irreales, muestran inversiones que son se van a cumplir, inflan los ingresos sin ninguna base jurídica y omiten gastos obligatorios, lo que hace que se esté empujando a las arcas municipales del Ayuntamiento a un desastre muy grave y sin precedentes".

Mateos ha manifestado que, en estas cuentas, "se refleja claramente la parálisis de la gestión de Salaya y de todo el equipo de Gobierno socialista" pues, entre otros asuntos, se vuelven a destinar las mismas partidas de los fondos Edusi que no se han invertido en 2020.

"Nunca había existido en la historia de nuestra ciudad tan poca seriedad y falta de rigor en la presentación de unos presupuestos, de los que depende el presente y el futuro de Cáceres y de los cacereños", ha recalcado el portavoz.

Según Mateos "una vez más, se demuestra que cuando gobierna el PSOE en nuestra ciudad aumenta el déficit, la deuda, las chapuzas y el caos".

Asimismo, se pregunta cómo es posible que se incluyan partidas para inversiones que va a asumir "supuestamente" la Junta de Extremadura, como es el caso de la futura construcción de un pabellón ferial, y que además ha sido informada de manera desfavorable por el Servicio de Intervención.

Respecto al apoyo a las cuentas de Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores, con lo que se suman los 13 votos necesarios para su aprobación, el PP califica a estos concejales de "cómplices del desastre presupuestario" ya que, el PP cree que estas cuentas no van a atender las necesidades de los cacereños ni va a dar soluciones a sus problemas, además de no recoger ninguna bajada de impuestos, como ha propuesto el PP en numerosas ocasiones y que, a su juicio, es viable.

Mateos ha explicado que "el papel lo aguanta todo, pero que estos dos años de Gobierno del PSOE han dejado más que claro que Salaya y Costa prometen mucho en los presupuestos, pero en la realidad no cumplen con casi nada, y las pocas veces que cumplen lo hacen mal y tarde".