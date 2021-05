Cáceres promocionará en FITUR el Museo Helga de Alvear como reclamo turístico

Ep.

Cáceres promocionará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear como un reclamo para atraer a la ciudad un turismo de calidad, que pueda conjugar arte, patrimonio, gastronomía, riqueza natural y, en estos tiempos de pandemia, también "tranquilidad" y "seguridad".



El museo inaugurado a finales de febrero por los Reyes de España alberga una de las colecciones privadas más importantes de Europa, y expone más de 200 obras de artistas internacionales y nacionales, entre las 3.000 obras de los fondos de la colección de la galerista alemana. En sus espacios conviven obras de más de un centenar de artistas de 26 nacionalidades diferentes, entre los que se encuentran Goya, Picasso, Kandinsky, Ai Weiwei, Olafur Eliasson, Dan Graham o Katharina Grosse.



El museo, que se puede visitar gratuitamente, ha atraído a más de 28.000 visitantes en sus primeros meses abierto y ya cuenta con más de 10.000 reservas hasta el mes de septiembre, según ha señalado el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, que ha destacado el "revulsivo" que ha supuesto para la ciudad este nuevo centro cultural, al tiempo que ha recordado que "Cáceres ya contaba con una estructura asentada de fundaciones y museos públicos y privados que ofrecían una variada propuesta artística".



En esta oferta cultural se cuenta con otros espacios como el Museo Pedrilla Guayasamín, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, Fundación Mercedes Calle, Ateneo, Sala El Brocense, o la Galería Kernel. Y en localidades cercanas, se suma el Museo Vostell Malpartida o la Fundación VanderLinden de Montánchez.



A la agenda hay que sumar "numerosos espectáculos para todos los públicos en los que se podrá disfrutar del teatro, la danza y la música", ha señalado el alcalde, en alusión a encuentros como el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, 'CácerEs Cultura', el Festival de Cine Español de Cáceres o las noches de Plena Moon, entre otros muchos.



Todo ello aderezado con el mensaje de que Cáceres "es un destino seguro, no masificado, en el que se conjugan el arte, la historia, la gastronomía y la naturaleza". La oferta turística se presentará este viernes, día 21, a las 10,30 horas en el stand de Extremadura en Fitur.



Salaya y el concejal de Turismo, Jorge Villar, han ofrecido este miércoles los detalles de esta campaña de promoción turística de la ciudad que "está preparada para acoger un turismo de calidad y al que invitamos a descubrir y redescubrir una ciudad segura, tranquila y no masificada", ha insistido el alcalde.



"Hace poco más de un año nos presentamos en Fitur con los 'planazos' que ofrece nuestra ciudad, pero poco después tod se vio interrumpido por la pandemia. Pero supimos adaptarnos y lanzar una nueva campaña dentro de las medidas del plan de impulso que aprobó el Ayuntamiento de Cáceres, para estar en la línea de salida en esta crisis", ha señalado el alcalde que ha recordado el mensaje que lanzó el consistorio para atraer turismo el verano pasado 'Cáceres a 2 pasos de ti', que sigue vigente para la nueva temporada.



Al arte y la cultura se une una gastronomía "rica, variada, innovadora, tradicional, para todos los bolsillos y que representa a la mejor despensa de España". Un entorno natural "privilegiado" y el impulso de varios proyectos de economía verde ligados a la producción limpia de energía son otros de los reclamos que Cáceres desplegará en Fitur.



PLATAFORMA VIVECÁCERES



Por su parte, el concejal de Turismo, Jorge Villar, ha señalado que también se presentará la plataforma de comercialización 'Vive Cáceres, que va permitir a golpe de click acceder a toda la oferta turística de la ciudad desde cualquier dispositivo móvil, desde donde se podrá consultar toda la información sobre alojamientos, experiencias, visitas guiadas, aventura, naturaleza, cultura, etc.



'Vivecáceres', que estará operativa en los próximos días, pondrá al alcance de cacereños y visitantes varias ofertas que van desde las entradas a espacios turísticos municipales hasta la reserva de museos. También se podrá buscar un hotel o apartamento, reservar una visita guiada de turismo, planificar una ruta en bici por el entorno natural o comprar entradas para espectáculos teatrales.



Se trata de "una apuesta por la digitalización y modernización del sector turístico con la puesta a disposición en origen de contenidos y eventos y la dinamización de la comercialización turística de nuestra ciudad", ha afirmado el concejal.



Villar ha explicado que la plataforma 'Vive Cáceres' complementa el proyecto 'Cáceres, Patrimonio Inteligente', y tiene como objetivo mejorar la experiencia turística en la ciudad a través de la tecnificación de los atractivos turísticos. Para ello se han establecido sistemas de conteo de personas, se ha creado la 'Caceres Card', una tarjeta que ofrece una visita integral unificada de la ciudad, y que estará pronto disponible.



"Tenemos muchas esperanzas puestas en ella, ha sido un esfuerzo muy importante. Será un gran instrumento que nos permitirá complementar todas las herramientas de gestión de nuestro turismo con su comercialización. Nos ayudará además a controlar todo el flujo de turistas de nuestra ciudad, comprenderlo y seguir implementado mejoras para que sigamos siendo ese gran destino de calidad y seguro que queremos transmitir en Fitur", ha concluido Villar.