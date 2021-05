Celebración feria de Cáceres en San Miguel refuerza recuperar cita anual en septiembre

Ep



El Ayuntamiento de Cáceres quiere recuperar la Feria de San Miguel en septiembre, y confía en que el cambio de fecha sobrevenida por las circunstancias sanitarias actuales, sirva para "reforzar" esa idea de mantener en el calendario unos festejos a principios de otoño con un modelo de "feria de día" que serviría para revitalizar el sector hostelero de la ciudad.



La Feria de San Miguel, que se comenzó a celebrar en 1948 como la "feria chica" comenzó en la zona de El Rodeo y estaba muy asociada a la tradición ganadera. Duró 38 años porque la última en celebrarse fue en 1986 cuando se decidió su suspensión por cuestiones económicas al no poder el Consistorio sufragar los gastos de dos ferias en un mismo año.



La idea de recuperarla se ha barajado en varias ocasiones y la ha vuelto a lanzar este jueves el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, quien ha resaltado que en los últimos años los hosteleros de la ciudad y el comercio han intentado recuperar esa feria, y el cambio de fecha este año "puede servir como impulso para recuperarla" y seguir trabajando en ese concepto.



En cualquier caso, cuando se recupere la normalidad tras la pandemia, se mantendrán las dos fechas, es decir, en mayo se celebrará la Feria de San Fernando como la conocíamos hasta ahora, y en San Miguel, en septiembre, se impulsaría una "feria de día" de carácter urbano en el centro de la ciudad.



"Si recuperásemos una situación de normalidad previa a la pandemia nos gustaría reforzar la feria de San Miguel para generar una nueva fecha de referencia en la ciudad que vendrá bien para atraer gente en otoño y ayudar a la hostelería y al comercio", ha señalado.



Aunque no está diseñado el modelo todavía, se podrían instalar también algunas atracciones en el recinto ferial "aunque la idea principal es impulsar los negocios del centro de la ciudad", ha insistido el regidor al ser preguntado por este asunto tras la presentación de un libro de los cronistas oficiales de la ciudad.



SE MANTIENE EL FESTIVO LOCAL EL 28 DE MAYO



En cuanto a la celebración de la feria de Cáceres en este 2021 en San Miguel, tras el acuerdo alcanzado con los feriantes, el alcalde ha aclarado que el festivo del viernes 28 de mayo se mantiene porque cambiarlo ahora "sería un problema en el calendario laboral y ya hay gente que se ha planificado días libres en el trabajo", ha señalado el regidor que ha anunciado que, no obstante, se preparará alguna programación infantil para ese día en los barrios como talleres.



Salaya ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado con los feriantes para celebrar la feria de la ciudad en septiembre, ya que esta solución permite preservar los intereses económicos de los empresarios y dar mayor "tranquilidad" del Ayuntamiento, porque para esas fechas se espera que el 70% de la población esté vacunada y los festejos serán más seguros.