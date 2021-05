Las Ferias de San Fernando se centrarán en actuaciones infantiles y sin conciertos

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha confirmado que la oferta que se hará a la Asociación de Feriantes para la celebración de la Feria de San Fernando a finales de mayo se centrará en la instalación de atracciones infantiles, por lo que se descarta también la celebración de conciertos en el recinto ferial durante esos días.



Salaya ha recalcado que la feria estará dirigida "exclusivamente a niños" y se hará con todas las medidas de seguridad, que tendrán que negociarse con los feriantes, una vez la Junta de Extremadura defina el protocolo Covid para este tipo de festejos.



"La idea es que solo haya una feria con atracciones pero casi nada más, porque no se va a reforzar un ambiente festivo ni llevaremos a cabo el resto de actividades de la feria", ha zanjado este martes el regidor cacereño al ser preguntado por este asunto tras la presentación de la Guía para la Dinamización Recreativa del Espacio de Creación Joven.



Asimismo, ha recalcado que se llevará a cabo con "todas las medidas de seguridad" para garantizar que se cumplan las medidas de aforo, de seguridad, y que "discurra en un cierto orden", ha dicho.



Respecto a que no se contempla la celebración de conciertos enmarcados en la feria, el alcalde ha recalcado que Cáceres opta por "aguantar un poco más" antes de la realización de este tipo de actuaciones que congregan mucho público.



"Cáceres tiene la suerte de tener una programación cultural extensa durante los próximos meses a través de CácerEs Cultura, porque habrá conciertos casi todos los fines de semana y vamos a tener una agenda cultural muy rica hasta final de año, pero en este caso no vamos a reforzar los días de feria", ha concluido.