Nueva ordenanza municipal obliga a limpiar orina de los perros en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la empresa Conyser, concesionaria de la recogida de residuos urbanos y limpieza viaria, va a repartir 3.000 recipientes para que los cacereños puedan verter agua donde miccionen sus perros, medida que será obligatoria cuando entre en vigor la Ordenanza de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, a medidados de junio, con multas que irán entre los 100 y los 750 euros para quien incumpla esta norma.

Esta campaña sobre la responsabilidad de la tenencia de animales consistirá en el reparto de estos bidones para incentivar la limpieza viaria y el comportamiento cívico de los propietarios de mascotas. Los recipientes se repartirán a través de las asociaciones vecinales, en los puntos limpios de Conyser y en las piscinas municipales, cuando abran en la nueva temporada.

Se trata de un bidón flexible de unos 400 mililitros de capacidad en el que hay que depositar agua mezclada con vinagre para neutralizar el efecto de la urea una vez el perro haya orinado. Cuando se acaba, el bidón se pliega y se puede llevar en el bolsillo para la próxima vez.

El alcalde cacereño, Luis Salaya, y el director general de Conyser, Eduardo Chacón, han presentado este lunes esta campaña para que los dueños de perros se vayan adaptando a la nueva normativa porque, una vez entre en vigor la ordenanza habrá "tolerancia cero" para los incumplidores, según ha dicho el regidor cacereño, y se pedirá a la Policía Local que vigile estos "comportamientos incívicos" porque "no podemos permitir que nuestra ciudad se ensucie y sufra por unos pocos", ha dicho Salaya.

Por su parte el responsable de Conyser ha destacado la importancia de la prevención en cuanto a la limpieza viaria y ha explicado que tres asociaciones de vecinos de la ciudad con las que la empresa mantiene un contacto estrecho, Cáceres el Viejo, Montesol y Zona Monumental, fueron las primeras que detectaron estos recipientes y se pusieron en contacto con la empresa para que los repartiera entre los dueños de mascotas.

En Cáceres existen unos 25.000 perros y, aunque los censados oficialmente son una cifra mucho menor, esto representa que en la ciudad hay más de 1 perro por cada 4 habitantes, lo cual significa que la capacidad para ensuciar de los perros es notable, si consideramos que hacen tres deposiciones al día.

"Estamos viendo como además cada vez aumentan más las quejas por la suciedad de algunas zonas por el comportamiento incívico de algunos dueños de perros, que yo defiendo siempre que nos es el de la mayoría, pero un solo perro con un dueño maleducado puede hacer mucho daño a un parque o a una calle", ha dicho el regidor cacereño.

Además, ha recordado que para mejorar esta situación también se ha incluido en el contrato de limpieza viaria el mantenimiento de las 10 áreas canicas que hay en la ciudad, una de ellas en el Parque del Príncipe, donde ha tenido lugar la presentación de la campaña.

Cabe recordar que, estas áreas caninas se han dotado de mobiliario y fuentes para personas y animales y se limpian periódicamente.

A la pregunta de si para contribuir al gasto que supone la limpieza viaria y de parques que provocan los perros, el Gobierno local se ha planteado crear una tasa municipal como han hecho otros ayuntamiento como Zamora, el alcalde ha descartado totalmente esa posibilidad para "no entrar en un ciclo de poner una tasa a cada cosa", ha dicho Salaya.

"No podemos poner una tasa a los que tienen niños, a los que tienen bicis, a los que tienen perros o a los que corren por el parque. Yo no comparto esa propuesta y, además, lo que queremos es incentivar la tenencia responsables de animales porque queremos que la gente vaya al refugio y se lleve animales de una forma responsable y no vamos a gravarlo", ha incidido Salaya.

Y, ha recalcado que la ciudad aspira a que el cien por cien de los perros y gatos sean adoptados, y una tasa podría hacer desistir de esta intención.