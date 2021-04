Primera planta del mercado de Ronda del Carmen de Cáceres podría estar abierta en octubre

Ep.



La primera planta del mercado de Ronda del Carmen en Cáceres podría estar funcionando en octubre ya que hay un par de empresas interesadas en explotar todo el espacio. Ambos proyectos intentan conjugar la hostelería con la celebración de eventos concretos, ya que se trata de un espacio amplio y cuenta con una gran terraza que puede utilizarse la mayor parte del año.



Estos eventos serían abiertos a la ciudadanía y estarían relacionados con la gastronomía pero también con la cultura, como por ejemplo, una cata de vino, degustaciones de productos, exposiciones, etc. En el momento el que los interesados presenten sus ofertas y se compruebe que cumplen con los requisitos, el Ayuntamiento sacará a licitación el proyecto y podría estar funcionando en el otoño.



Para atraer esos probables proyectos, el Consistorio cacereño ha ofrecido este local al programa Cáceres Impulsa, que está desarrollando la Cámara de Comercio en colaboración con la Diputación Provincial, para que las empresas que quieran emprender en la ciudad puedan ubicarse allí.



Así, aparte de negocios de restauración y hostelería se podría ampliar a otros sectores productivos que tendrían como hilo conductor el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También se quiere incluir el mercado en el circuito turístico como lugar visitable para poder adquirir los productos de la tierra.



La concejala de Comercio, María Ángeles Costa, ha visitado este jueves el mercado de Ronda del Carmen, situado en el centro de la ciudad y que "tiene mucho potencial", según ha dicho en declaraciones a los medios. En la planta baja es un mercado de abastos tradicional con 16 puestos, uno de ellos libre por jubilación del adjudicatario, por lo que se sacará nuevamente a licitación.



Costa ha explicado que el mercado también ha adaptado sus dependencias a las medidas Covid y no ha sido necesario reducir los puestos para guardar las distancias de seguridad. Además, los comerciantes le han trasladado sus quejas por los problemas con los aparcamientos ya que la gente no respeta la carga y descarga.



CINCO AÑOS DESDE LA REFORMA



Cabe recordar que el edificio se remodeló en la legislatura pasada y abrió sus puertas de nuevo en marzo de 2016 con una imagen renovada e infraestructuras más modernas. En él se ha ubicado también el despacho de la nueva gerente de comercio para "reforzar" la importancia de este mercado que "tiene que ser un emblema del comercio de la ciudad", ha dicho la edil.



El mercado de abastos de Ronda del Carmen se construyó en 1996. Tiene dos plantas, la baja donde se ubican los puestos de productos frescos y una primera planta que se remodeló con la intención de dedicarla a la hostelería con una superficie de 264 metros cuadrados, y un espacio de 45 metros cuadrados una zona para actividades lúdicas y culturales.



El proyecto de reforma fue sufragado por la Junta de Extremadura con una inversión de 1.043.927 euros. La idea era convertir la primera planta en un lugar de compras y ocio para degustar productos 'gourmet' allí mismo, al estilo de otros conocidos mercados como el de San Miguel en Madrid, pero todavía no se ha encontrado la fórmula adecuada para hacerlo.



Se han barajado varias opciones como que fuera explotada por varios empresarios cada uno en un puesto y con una zona común para el consumo de los productos, e incluso se ofreció a la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura (Acocyrex), que también rehusó la iniciativa.



En noviembre de 2019 se estrenó este espacio con el NovemBeerFest, una feria de degustación de cerveza y gastronomía alemana que organizó la Institución Ferial de Cáceres (Ifeca) y que tuvo una gran acogida. Desde entonces no se ha vuelto a celebrar nada más, en parte también debido a la pandemia, por lo que ahora se quiere retomar la explotación de este espacio para darle vida.