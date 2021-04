PP Diputación Cáceres pide que no se cierren oficinas registro en 23 municipios provincia

El PP en la Diputación de Cáceres va a solicitar en el próximo Pleno, que se celebra el jueves 29 de abril, que se inste a la Junta de Extremadura y a la Consejería de Hacienda y de Administración Pública para que recuperen el normal funcionamiento de los servicios de las oficinas de atención, información y registro que cesan su actividad y que afecta a 23 municipios de la provincia.

A través de una moción, los 'populares' también van a solicitar que se establezcan los mecanismos necesarios para "reforzar, consolidar y potenciar los servicios que se han venido prestando como canales de contacto para el disfrute de los servicios por la ciudadanía", y que se garantice el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones, para facilitar la vida a la población dispersa y recuperar el nivel de atención a la ciudadanía.

En este sentido, el portavoz de los Populares, José Ángel Sánchez Juliá, ha resaltado que el PP quiere el compromiso de la Diputación de Cáceres para apoyar y acompañar a los ayuntamientos afectados. En la provincia son Alcántara, Casar de Palomero, Castañar de Ibor, Hervás, Hoyos, Jaraíz de la Vera, Logrosán, Miajadas, Montánchez, Montehermoso, Moraleja, Valencia de Alcántara, Arroyo de la Luz, Guadalupe, Madrigalejo, Galisteo, Navaconcejo, Jarandilla de la Vera, Talayuela, Villanueva de la Vera, Villanueva de la Sierra, Zorita, Brozas, Casar de Palomero, Hervás, Hoyos, Jaraíz de la Vera, Miajadas, Talayuela, Valencia de Alcántara y Moraleja.

De este modo, Sánchez Juliá ha lamentado que "estos recortes sin sentido" afecten a servicios tan importantes como Centros de Atención Administrativa, Oficinas Comarcales Agrarias, Oficinas Veterinarias, Centros de Empleo y Formación, etc.

A su vez, "no se facilita a la ciudadanía de los pequeños y medianos municipios poder desarrollar sus derechos y cumplir con sus obligaciones, y aleja aún más los servicios necesarios del mundo rural", ha indicado.

Así, considera que la supresión de las actuales Oficinas de Atención, Información y Registro que cesan su actividad de digitalización y registro de documentación dentro del proceso de reordenación impulsado por el gobierno autonómico, "perjudica seriamente el nivel asistencial de la población, y se vacía aún más de posibilidades de recuperarse al mundo rural, que afronta problemas tan serios como el despoblamiento".

PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE

Por otro lado, el PP en la institución provincial también va a solicitar el apoyo a los ayuntamientos afectados por el nuevo modelo de control de población en el Parque Nacional de Monfragüe, ya que esta decisión no garantiza el desarrollo sostenible, la gestión medioambiental desinteresada, no aporta valor económico y ecológico, y no mantiene la cultura y tradiciones de los municipios afectados.

Sánchez Juliá ha manifestado que esta decisión de instaurar un nuevo modelo afecta "seriamente" a la hora de fijar población en los pueblos de la zona y, sobre todo, "afecta de manera muy negativa el desarrollo económico y social".

Por ello, el PP rechaza el plan de acción que prohíbe la actividad cinegética para controlar las poblaciones de ciervo y jabalí en el Parque Nacional de Monfragüe, y cree que la Junta de Extremadura debe adoptar medidas que "permitan mantener aquellas actividades cinegéticas que han constituido una actividad tradicional, generadora de empleo y riqueza, y que no sea incompatible desde el punto de vista medio ambiental con la propia figura del parque".

"Es necesario que el Gobierno de España dé marcha atrás, rectifique y entienda que el anterior modelo era mejor que el que han propuesto ya que no atenta contra el presente y el futuro de los municipios de la zona, ya ha lamentado que los socialistas solo adopten medidas basadas en los recortes y en contra del futuro de los municipios de la provincia de Cáceres", ha sentenciado el portavoz.