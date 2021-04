Los datos de contagios por coronavirus se estabilizan en Cáceres

Ep.

Los datos de contagios por coronavirus en la ciudad de Cáceres se han estabilizado en la última semana y la incidencia acumulada ha bajado a 109 casos a los catorce días y a 40 a los siete días por cada cien mil habitantes, según los datos aportados este jueves por el portavoz del Gobierno local, Andrés Licerán.



Además, todos los mayores de 70 años de la ciudad están ya vacunados, al menos con una primera dosis, y la semana que viene se comenzará a vacunar a la población de entre 60 y 65 años, para continuar con los cacereños de 65 a 69 años, una franja de edad que se quedó "en tierra de nadie" con los cambios de criterio del tipo de vacuna que había que inocularle.



Todas estas personas serán citadas previamente por vía telefónica para acudir al Palacio de Congresos, el centro de vacunación masiva que se ha dispuesto en la capital cacereña. Cabe recordar que el llamamiento general que se ha hecho para que las personas mayores de 70 años acudieran sin cita este pasado martes y miércoles, se llevó a cabo porque había un número importante de personas de esta franja de edad que no habían sido localizadas, pero ahora de nuevo se vuelve a la modalidad de cita previa a través de los servicios sanitarios.



Licerán ha destacado que "se están haciendo muy bien las cosas" y aunque la vacunación masiva "tiene su problemática" por la distribución comercial y las pruebas de seguridad de las vacunas, se está llegando a un importante número de la población, lo que hará que "los contagios puedan seguir bajando en la ciudad", ha dicho.



No obstante, ha insistido en la necesidad de seguir cumpliendo las normas sanitarias decretadas por las autoridades sanitarias y, en ese sentido, respecto a la prórroga del cierre perimetral de Extremadura hasta el 9 de mayo, ha recalcado que "hasta ahora ha quedado demostrado que la única manera de parar al virus es la restricción de movilidad, ya que los datos de contagios hablan por sí solos".



Licerán ha recalcado que, durante toda la pandemia, el Gobierno local ha sido respetuoso con las medidas que han tomado las autoridades sanitarias y "no vamos a cambiar ese criterio ahora", ha subrayado, al ser preguntado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local por el impacto que podría tener el cierre perimetral en los hoteles.



"Lo mejor para todos los sectores es que, cuanto antes, le digamos adiós a la pandemia y, si esa medida ayuda, pues será una buena medida", ha espetado el portavoz municipal que ha incidido en que hay que seguir haciendo "un esfuerzo" a pesar de que "cada día que pasa las restricciones se nos hacen más difíciles".



No obstante, las cifras de sanciones interpuestas por la Policía Local de Cáceres esta semana avalan el "buen comportamiento" de los cacereños, ya que solo se han propuesto tres multas, una por mal uso de la mascarilla, otra por saltarse el toque de queda, y otra desobediencia a la autoridad.